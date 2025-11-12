Строили по технологии канадской рубки – чем интересен храм на женском подворье Свято-Елисаветинского монастыря

Женское подворье Свято-Елисаветинского монастыря расположилось в 20 километрах от Минска. Здесь понимание, веру и утешение находят те, кто так в этом нуждается. Каждый приходит со своей болью. Самое главное, постояльцы приобретают не только крышу над головой, но и душевное спокойствие. О ритме жизни в этой тихой и уютной обители рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Небольшое хозяйство и общежитие – о женском подворье Свято-Елисаветинского монастыря поговорили с монахиней

Храм во имя преподобного Сергия Радонежского издалека, окруженный водоемами, напоминает плавучий корабль – ковчег, который тепло приютил души. Символично, что это деревянное строение было восстановлено после пожара – также как постояльцы возрождают свои жизни и души. Сам храм ярусный, его строили мастера по специальной технологии канадской рубки. Кровля выполнена из дерева и покрыта медью. Цоколи и помещения вокруг него сделаны из гранита или, по-другому, бутового камня, который был собран на полях Беларуси.

Особенность внутреннего убранства – это граненый потолок с росписями, выполненный в виде неба. В центре Спаситель, который окутывает прихожан своим теплом. Вокруг него ангелы, звезды, Солнце и Луна. Каждую часть расписывали прямо в церкви. Этим занималась монахиня Мария – иконописец.

Монахиня Мария:

Чтобы это установить, мы ставили леса. Какой-то кусочек попробовали, раскрыли, подняли, посмотрели. Если что-то не так, потом приходилось переделывать. Потихонечку с какими-то перерывами. Поскольку они входят только в храмовые двери – размер каждого ангела больше 2 метров. В дверной проем не входит – 2,5 метра, пришлось писать в храме. В храме очень хорошо, конечно, работать – это как-то удивительно. Сама атмосфера подворья: все-таки природа, молитвы сестер, которые здесь трудятся – матушка Варвара и всех остальных. Тишина, никто не мешал – тихо, спокойно.

Двухъярусный иконостас, а также все иконы выполнены в византийском стиле. Лики святых, преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Силуана Афонского, а также преподобной Марии Египетской, блаженной Ксении Петербургской были выбраны для написания как наиболее близкие кающемуся человеку. Ведь сюда приходят люди с непростыми судьбами, которые молятся о прощении и милосердии. Каждую неделю на подворье проходит Божественная литургия, а сестры могут исповедаться.