Почему обручальные кольца носят на безымянном пальце левой руки? Объяснила эзотерик

Наталья Гайдукевич, эзотерик:

Кольца были придуманы в Древнем Египте. Они делали их из каких-то растений, глины, всего, из чего можно было сделать кольцо. Это символизировало, что это моя женщина. У них было такое понятие, как вена любви. Считалось, что вена любви у нас как раз таки на левой руке на безымянном пальце. Когда на нее надевают кольцо, мы ее замыкаем и в связи с этим теперь верны только друг другу, а не кому-то еще.

Имеют свое значение кольца в христианской традиции. Правда, перед венчанием их сначала нужно надеть в ЗАГСе. Церковное таинство проходит только после официальной регистрации.