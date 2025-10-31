Почему обручальные кольца носят на безымянном пальце левой руки? Объяснила эзотерик

Прелестное обручальное кольцо, оказывается, вовсе непростое украшение, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
В чем смысл венчания – объяснил настоятель храма
Прелестное обручальное кольцо, оказывается, вовсе непростое украшение, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
В чем смысл венчания – объяснил настоятель храма
Наталья Гайдукевич, эзотерик:
Кольца были придуманы в Древнем Египте. Они делали их из каких-то растений, глины, всего, из чего можно было сделать кольцо. Это символизировало, что это моя женщина. У них было такое понятие, как вена любви. Считалось, что вена любви у нас как раз таки на левой руке на безымянном пальце. Когда на нее надевают кольцо, мы ее замыкаем и в связи с этим теперь верны только друг другу, а не кому-то еще.
Имеют свое значение кольца в христианской традиции. Правда, перед венчанием их сначала нужно надеть в ЗАГСе. Церковное таинство проходит только после официальной регистрации.
Николай Ляшкевич, иерей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г.п. Краснополье:
У нас в нашей церкви венчаться, если мы не зарегистрировали брак в ЗАГСе, нельзя. Это связано с тем, что венчание сейчас не несет и не возлагает никаких гражданско-правовых обязанностей на будущих молодоженов. Таким образом они подтверждают серьезность своих намерений. Обручальные кольца символизируют верность друг другу, а венчальные венцы – царское достоинство, в котором молодожены призваны править в своей семье.
Впрочем, в белорусский ЗАГС можно прийти вовсе без колец. С точки зрения законодательства юридическую силу вашему союзу придают взаимное согласие и запись в акте гражданского состояния.
Подробности в видео.