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Почему обручальные кольца носят на безымянном пальце левой руки? Объяснила эзотерик

31 октября 2025 16:15
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Прелестное обручальное кольцо, оказывается, вовсе непростое украшение, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

В чем смысл венчания – объяснил настоятель храма

Почему обручальные кольца носят на безымянном пальце левой руки? Объяснила эзотерик-2

Наталья Гайдукевич, эзотерик:
Кольца были придуманы в Древнем Египте. Они делали их из каких-то растений, глины, всего, из чего можно было сделать кольцо. Это символизировало, что это моя женщина. У них было такое понятие, как вена любви. Считалось, что вена любви у нас как раз таки на левой руке на безымянном пальце. Когда на нее надевают кольцо, мы ее замыкаем и в связи с этим теперь верны только друг другу, а не кому-то еще.

Имеют свое значение кольца в христианской традиции. Правда, перед венчанием их сначала нужно надеть в ЗАГСе. Церковное таинство проходит только после официальной регистрации.

Почему обручальные кольца носят на безымянном пальце левой руки? Объяснила эзотерик-4

Николай Ляшкевич, иерей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г.п. Краснополье:
У нас в нашей церкви венчаться, если мы не зарегистрировали брак в ЗАГСе, нельзя. Это связано с тем, что венчание сейчас не несет и не возлагает никаких гражданско-правовых обязанностей на будущих молодоженов. Таким образом они подтверждают серьезность своих намерений. Обручальные кольца символизируют верность друг другу, а венчальные венцы – царское достоинство, в котором молодожены призваны править в своей семье.

Впрочем, в белорусский ЗАГС можно прийти вовсе без колец. С точки зрения законодательства юридическую силу вашему союзу придают взаимное согласие и запись в акте гражданского состояния.

Подробности в видео.

# Наталья Гайдукевич # Православные в Беларуси # Брак и семья # Свадьба # Религия

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