120 сестёр – рассказываем о жизни монахинь в Свято-Елисаветинском монастыре

Женское подворье Свято-Елисаветинского монастыря расположилось в 20 километрах от Минска. Здесь понимание, веру и утешение находят те, кто так в этом нуждается. Каждый приходит со своей болью. Самое главное, постояльцы приобретают не только крышу над головой, но и душевное спокойствие. О ритме жизни в этой тихой и уютной обители рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Некоторые сестры ежедневно ездят в Свято-Елисаветинский монастырь, выполнять свои послушания. Кто-то в дальнейшем выбирает новый божественный путь, совершает постриг и становится монахиней. Конечно, здесь жизнь строже, чем на подворье и требует большого запаса внутренних сил. Самое главное – желание. Монастырь во многом помогает женщинам на подворье. Бывают разные вопросы – например, помочь восстановить права на собственность, если возникли трудности с родственниками. Налаживать сотрудничество с юристами и адвокатами.

Монахиня Иулиания:

Если сравнивать жизнь в монастыре, она подобна… Есть такой сподвижник Софроний Сахаров, он сравнил ее с электрическим проводом. Он лежит вроде неподвижно, на него птички садятся, а внутри напряжение искрит – это что-то подобное. Внешняя жизнь монотонна, то есть в 5:30 мы встаем, в 5:45 служба, литургия, завтрак, послушание, обед, послушание и опять служба. Вечером свое правило у каждой сестры. Храмовая молитва церковная, есть по четкам или книгам – то правило, которое она читает сама, в том числе за людей. Мы читаем Псалтирь, молимся. У каждой сестры есть какой-то определенный круг обязанностей. Чаще всего это не одно какое-то дело, это несколько дел. Допустим, сестра, может быть, поет на клиросе, ведет экскурсии, где-то еще – на сайте или в трапезной. Эти два крыла – труд и молитва, они, собственно говоря, держат.

Три постулата жизни монаха – это труд, молитва и отдых. Устав гибкий и мягкий. Всего же в Свято-Елисаветинском монастыре живут 120 сестер. Каждая будто встраивается в единый организм как одно целое. Кто-то приезжает даже из других стран и остается жить, в том числе из Польши, России, Сербии, Черногории.