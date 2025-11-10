«Снято на мобильный телефон» – о фотовыставке «Радость простых вещей» рассказал иерей

Олег Лепешенков, СТВ: Знаю о вашем очень теплом отношении к Беларуси. Тем более, что недавно в Витебске прошла ваша выставка, которая называется «Радость простых вещей». Очень необычное название. Что вы хотели ею передать?

Иерей Игорь Палкин, руководитель фотослужбы пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси:

Это такая выставка-шутка, которая была сделана давным-давно, больше 10 лет назад. Снятая на мобильный телефон, когда они только появились. Я просто с энтузиазмом снимал все, что видел вокруг. Мне показалось, что это радостно, поэтому выставка так называется. На ней запечатлены самые обычные моменты нашего общения в семье, прогулки, блики солнечные, фактуры лесные или какие-то мои друзья – священнослужители, прихожане. Все это объединено радостью общения, открытия того, что есть вокруг.

Олег Лепешенков:

Кажется, митрополит Антоний Сурожский сказал, что человеку для того, чтобы обрести веру в Бога, нужно увидеть свет вечности в глазах другого человека. Может ли этот свет передать фотография?

Иерей Игорь Палкин:

Я думаю, что может, конечно. Потому что всякий человек… Не то, что наверное, точно абсолютно может, если сам человек этим обладает. Мне, конечно очень нравится снимать портреты – это одно из самых отрадных творческих утешений для меня. Потому что это всегда общение с кем-то. В портрете 70 % успеха – это интересный человек, которого снимаешь. Поэтому, конечно, если человек обладает этим даром, внутри наполнен светом, добром, верой – это несомненно передается через фотографию, видео и без всяких посторонних средств.

Олег Лепешенков:

Взгляд фотографа и взгляд священника отличаются между собой?

Иерей Игорь Палкин:

Я не представляю, как это можно разделить одно от другого. Потому что просто есть человек, который смотрит. То, что мы держим в руках какой-то инструмент, который позволяет нам запомнить получше то, что мы видим – по сути, это просто записная книжка. Я не могу разделить здесь человека на составляющие – священник или нет, или я фотограф, или я в какой-то момент перестаю быть священником, становлюсь фотографом. Это неделимые вещи.