«Снято на мобильный телефон» – о фотовыставке «Радость простых вещей» рассказал иерей

В программе «Прикосновение к свету» иерей Игорь Палкин, руководитель фотослужбы пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
Олег Лепешенков, СТВ:
Знаю о вашем очень теплом отношении к Беларуси. Тем более, что недавно в Витебске прошла ваша выставка, которая называется «Радость простых вещей». Очень необычное название. Что вы хотели ею передать?
Иерей Игорь Палкин, руководитель фотослужбы пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси:
Это такая выставка-шутка, которая была сделана давным-давно, больше 10 лет назад. Снятая на мобильный телефон, когда они только появились. Я просто с энтузиазмом снимал все, что видел вокруг. Мне показалось, что это радостно, поэтому выставка так называется. На ней запечатлены самые обычные моменты нашего общения в семье, прогулки, блики солнечные, фактуры лесные или какие-то мои друзья – священнослужители, прихожане. Все это объединено радостью общения, открытия того, что есть вокруг.
Олег Лепешенков:
Кажется, митрополит Антоний Сурожский сказал, что человеку для того, чтобы обрести веру в Бога, нужно увидеть свет вечности в глазах другого человека. Может ли этот свет передать фотография?
Иерей Игорь Палкин:
Я думаю, что может, конечно. Потому что всякий человек… Не то, что наверное, точно абсолютно может, если сам человек этим обладает. Мне, конечно очень нравится снимать портреты – это одно из самых отрадных творческих утешений для меня. Потому что это всегда общение с кем-то. В портрете 70 % успеха – это интересный человек, которого снимаешь. Поэтому, конечно, если человек обладает этим даром, внутри наполнен светом, добром, верой – это несомненно передается через фотографию, видео и без всяких посторонних средств.
Олег Лепешенков:
Взгляд фотографа и взгляд священника отличаются между собой?
Иерей Игорь Палкин:
Я не представляю, как это можно разделить одно от другого. Потому что просто есть человек, который смотрит. То, что мы держим в руках какой-то инструмент, который позволяет нам запомнить получше то, что мы видим – по сути, это просто записная книжка. Я не могу разделить здесь человека на составляющие – священник или нет, или я фотограф, или я в какой-то момент перестаю быть священником, становлюсь фотографом. Это неделимые вещи.
Олег Лепешенков:
Это цельность человека? Единый взгляд на мир?
Иерей Игорь Палкин:
Сейчас такое время действительно, потому что всегда были разные эпохи с точки зрения искусства и философии, которые обладали этим миром. Сейчас эпоха постмодернизма, которая, надеюсь, может, закончиться поскорей. Конечно, эта эпоха разрушающая саму суть вещей. Она на этом построена. Если, например, Пастернак говорит, что во всем мне хочется дойти до самой сути, то постмодернизм во всем старается уйти от всякой сути. Конечно, фотография, мне кажется, в самом своем естестве интересуется природой вещей. Она смотрит просто: это есть, это факт.
Подробности в видео.