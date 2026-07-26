Новости по тегу #Рекорды

Позади у спортсменов изнурительные километры дистанции вплавь, на велосипеде и бегом.
Его специалисты провели первый газопровод для подачи газа на промышленный объект.
Вдохновитель такой скульптуры – народный мастер Республики Беларусь Евгений Осипов. Ложка сделана в виде мифологического существа – дракона.
Рогачевский молочно-консервный комбинат зарегистрировал выпуск банки сгущенки весом в одну тонну, Городейский сахарный комбинат отметился сахарным кубиком с длинной стороной в полметра.
Его жена уже не удивлялась такой избранности своего супруга. А сам Мелвин носил с собой банку с водой, чтобы тушить загорающиеся от молнии волосы и одежду.
Подарком к празднику стала отметка в книге рекордов Беларуси. Тамара Антоновна и Лариса Антоновна вошли в историю как долгожители-двойняшки.
В игре с «Монреаль Канадиенс» Овечкин забил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
В матче Лиги наций против сборной Хорватии Криштиану Роналду забил свой 900-й гол, став первым футболистом, которому удалось достичь этой отметки.
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