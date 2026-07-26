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Новости по тегу #Рекорды

Их связала общая цель! Стали известны все победители Международного Минского триатлона
26 июля 2026 13:54

Их связала общая цель! Стали известны все победители Международного Минского триатлона

В Книге рекордов Беларуси новые страницы – два достижения установил «Гомельоблгаз»
22 марта 2025 17:01

В Книге рекордов Беларуси новые страницы – два достижения установил «Гомельоблгаз»

Длина самой большой ложки в мире – больше 23 метров, и находится она в Березино! Побывали в необычном музее
18 марта 2025 11:45

Длина самой большой ложки в мире – больше 23 метров, и находится она в Березино! Побывали в необычном музее

Два отечественных предприятия зарегистрировали свои достижения в Книге рекордов Беларуси
13 февраля 2025 13:58

Два отечественных предприятия зарегистрировали свои достижения в Книге рекордов Беларуси

Рекордсмен, которого молния поразила 11 раз. Узнали, как такое возможно
06 декабря 2024 15:49

Рекордсмен, которого молния поразила 11 раз. Узнали, как такое возможно

В Беларуси установлен новый рекорд: двойняшкам из Витебска исполнилось 99 лет!
25 ноября 2024 07:02

В Беларуси установлен новый рекорд: двойняшкам из Витебска исполнилось 99 лет!

Протас: Овечкин радуется каждой заброшенной шайбе как ребенок
01 ноября 2024 08:00

Протас: Овечкин радуется каждой заброшенной шайбе как ребенок

Роналду стал первым в мире футболистом, забившим 900 голов
06 сентября 2024 10:31

Роналду стал первым в мире футболистом, забившим 900 голов

Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском жиме. Пообщались с силачом
14 ноября 2023 08:43

Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском жиме. Пообщались с силачом

Силач Вячеслав Хоронеко установил мировой рекорд в белорусском жиме
04 ноября 2023 12:48

Силач Вячеслав Хоронеко установил мировой рекорд в белорусском жиме

Белорусский силач Хоронеко поставил очередной мировой рекорд в гиревом жиме
16 октября 2023 14:59

Белорусский силач Хоронеко поставил очередной мировой рекорд в гиревом жиме

Китайская ветряная турбина установила рекорд, став самой большой в мире
13 сентября 2023 09:30

Китайская ветряная турбина установила рекорд, став самой большой в мире