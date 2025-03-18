Длина самой большой ложки в мире – больше 23 метров, и находится она в Березино! Побывали в необычном музее

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Золотые, серебряные, именные! Для десерта, чашечки кофе, сахара, первых блюд – вариантов целое множество, но главная ценность – особый дизайн. Чем креативнее, тем лучше! Это все о ложках. Кажется, что может быть проще? Узнали, как этот столовый прибор стал настоящим сокровищем для коллекционеров, объектом искусства и частью культурного наследия!

Вкусный тур! Отправляемся в белорусскую столицу ложек – город Березино! Испокон веков здесь были славные резчики. В рамках программы возрождения традиционных ремесел на Минщине восстановили технологию изготовления деревянных ложек. В 2010-м с успехом провели первый конкурс среди умельцев «Бярэзiнскiя лыжкары».