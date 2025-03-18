Длина самой большой ложки в мире – больше 23 метров, и находится она в Березино! Побывали в необычном музее

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Золотые, серебряные, именные! Для десерта, чашечки кофе, сахара, первых блюд – вариантов целое множество, но главная ценность – особый дизайн. Чем креативнее, тем лучше! Это все о ложках. Кажется, что может быть проще? Узнали, как этот столовый прибор стал настоящим сокровищем для коллекционеров, объектом искусства и частью культурного наследия!
Вкусный тур! Отправляемся в белорусскую столицу ложек – город Березино! Испокон веков здесь были славные резчики. В рамках программы возрождения традиционных ремесел на Минщине восстановили технологию изготовления деревянных ложек. В 2010-м с успехом провели первый конкурс среди умельцев «Бярэзiнскiя лыжкары».
Шедевров и подарков району оставалось немало, так и решили открыть в центре ремесел комнату-музей. Эксклюзивный хендмейд – детище местных мастеров и конкурсантов из разных регионов.
Инна Хващевская, руководитель Березинского районного центра ремесел:
Перед нами уличный экспонат музея, ложка на сегодня самая большая в мире – 23 метра 62 сантиметра. Это проект 2016 года. Вдохновитель такой скульптуры – народный мастер Республики Беларусь, наш уроженец Евгений Павлович Осипов. В виде мифологического существа – дракона. Дракон всегда на землю приносил какой-то вред, наш дракон – красивый, добрый, потому что он украшен сакральными символами огня, начала жизни.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Самые ценные ложки – это те, которым уже больше века. Когда-то ими активно пользовались наши предки, подсыпали зерно домашним животным, поддавали парку в бане. Ну, а для самых маленьких это была лучшая забава и музыкальный инструмент.
– В нашей комнате-музее представлено около 400 экспонатов, представлены ложки из всех пород, которые растут у нас в Березино, в Березинском районе.
– Правда, что есть даже ложки из волчьей ягоды?
– Да, есть.
– Самую большую мы уже видели, а есть ли здесь самая маленькая?
– Она размером 1 сантиметр и 3 миллиметра, на ней изображен геометрический узор, который можно рассмотреть только с помощью лупы.
Подробности смотрите в видео.