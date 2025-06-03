Прямой эфир

Более 70 студентов БГУФК приняли участие в велопробеге в Минске

03 июня 2025 20:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самый доступный и экологически чистый вид транспорта. А также стальной конь и спортивный соратник в олимпийском виде спорта, где разыгрываются 18 комплектов наград, – это все о велосипеде. 3 июня у этого многофункционального изобретения человечества день рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Всемирный день велосипеда – праздник, который утвержден Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается в 56 странах мира. Беларусь в их числе. К широкомасштабному мероприятию примкнули студенты Белорусского университета физической культуры вместе с ректором, а также представители посольства Туркменистана в нашей стране. Символический велопробег стартовал от стадиона альма-матер, а после колонна проехала по проспекту Победителей вдоль ряда спортивных объектов. Всего участники преодолели 5 километров.

Более 70 студентов БГУФК приняли участие в велопробеге в Минске-2

Назаргулы Шагулыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь:
Здоровый образ жизни, экологический транспорт, поэтому мы инициировали такую идею. Мы гордимся, так как этот праздник инициирован нашей страной. И поддержка 56 государств – стал общенародным праздником.

Более 70 студентов БГУФК приняли участие в велопробеге в Минске-4

Сергей Репкин, ректор БГУФК:
Мы как университет, который ратует за здоровый образ жизни, говорим еще раз о том, что переходите с машины на велосипед, тем самым и сбережете свое здоровье, и приобщите своих детей к правильному образу жизни. Очень приятно, что у нас в университете работают и олимпийские чемпионы по велоспорту, и национальная команда по велоспорту, которая, собственно, и сегодня тоже участвует в нашем велопробеге.

Отметим, в велопразднике приняли участие более 70 студентов столичного университета физкультуры.

# Сергей Репкин # Назаргулы Шагулыев # Велоспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Даниил Бокун стал хоккеистом череповецкой «Северстали»
03 июня 2025 20:10

Белорус Даниил Бокун стал хоккеистом череповецкой «Северстали»

В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию
03 июня 2025 20:10

В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию

Никита Бабович завоевал золото на соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Санкт-Петербурга
03 июня 2025 19:29

Никита Бабович завоевал золото на соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Санкт-Петербурга