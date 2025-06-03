Более 70 студентов БГУФК приняли участие в велопробеге в Минске
Самый доступный и экологически чистый вид транспорта. А также стальной конь и спортивный соратник в олимпийском виде спорта, где разыгрываются 18 комплектов наград, – это все о велосипеде. 3 июня у этого многофункционального изобретения человечества день рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всемирный день велосипеда – праздник, который утвержден Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается в 56 странах мира. Беларусь в их числе. К широкомасштабному мероприятию примкнули студенты Белорусского университета физической культуры вместе с ректором, а также представители посольства Туркменистана в нашей стране. Символический велопробег стартовал от стадиона альма-матер, а после колонна проехала по проспекту Победителей вдоль ряда спортивных объектов. Всего участники преодолели 5 километров.
Назаргулы Шагулыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь:
Здоровый образ жизни, экологический транспорт, поэтому мы инициировали такую идею. Мы гордимся, так как этот праздник инициирован нашей страной. И поддержка 56 государств – стал общенародным праздником.
Сергей Репкин, ректор БГУФК:
Мы как университет, который ратует за здоровый образ жизни, говорим еще раз о том, что переходите с машины на велосипед, тем самым и сбережете свое здоровье, и приобщите своих детей к правильному образу жизни. Очень приятно, что у нас в университете работают и олимпийские чемпионы по велоспорту, и национальная команда по велоспорту, которая, собственно, и сегодня тоже участвует в нашем велопробеге.
Отметим, в велопразднике приняли участие более 70 студентов столичного университета физкультуры.