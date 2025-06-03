Более 70 студентов БГУФК приняли участие в велопробеге в Минске

Самый доступный и экологически чистый вид транспорта. А также стальной конь и спортивный соратник в олимпийском виде спорта, где разыгрываются 18 комплектов наград, – это все о велосипеде. 3 июня у этого многофункционального изобретения человечества день рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всемирный день велосипеда – праздник, который утвержден Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается в 56 странах мира. Беларусь в их числе. К широкомасштабному мероприятию примкнули студенты Белорусского университета физической культуры вместе с ректором, а также представители посольства Туркменистана в нашей стране. Символический велопробег стартовал от стадиона альма-матер, а после колонна проехала по проспекту Победителей вдоль ряда спортивных объектов. Всего участники преодолели 5 километров.