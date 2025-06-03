В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники разыграли 12 комплектов наград. Отрадно, что наши ребята в списках призеров. Белорусы впервые завоевали медали в командном первенстве. В копилке хозяев оказалась бронза в мужской шпаге, а также личная награда в индивидуальных состязаниях саблистов. Отметим, что турнир традиционно собирает сильнейших мастеров клинка Беларуси и России. В этом году в состязаниях приняли участие более трехсот спортсменов. Международную практику получили не только представители национальных сборных, но и команды регионов двух стран.

Федор Немирович, главный судья соревнований:

Этот турнир показал, что мы можем бороться с лучшими спортсменами Российской Федерации. Наши тренеры, которые готовили наши команды, хорошо выбрали тактику, чтобы подготовиться прямо к чемпионату Европы. И этот турнир показывает, что мы готовы.