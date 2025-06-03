Прямой эфир

В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию

03 июня 2025 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники разыграли 12 комплектов наград. Отрадно, что наши ребята в списках призеров.

Белорусы впервые завоевали медали в командном первенстве. В копилке хозяев оказалась бронза в мужской шпаге, а также личная награда в индивидуальных состязаниях саблистов. Отметим, что турнир традиционно собирает сильнейших мастеров клинка Беларуси и России. В этом году в состязаниях приняли участие более трехсот спортсменов. Международную практику получили не только представители национальных сборных, но и команды регионов двух стран.

В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию-2

Федор Немирович, главный судья соревнований:
Этот турнир показал, что мы можем бороться с лучшими спортсменами Российской Федерации. Наши тренеры, которые готовили наши команды, хорошо выбрали тактику, чтобы подготовиться прямо к чемпионату Европы. И этот турнир показывает, что мы готовы. 

В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию-4

Вениамин Решетников, старший тренер мужской сборной России по фехтованию на саблях:
Он уже становится традиционным турниром. Нам всегда приятно приезжать в Беларусь, в Минск, всегда радушно встречают. Только положительные эмоции от этого мероприятия. Если посмотреть на результаты личных соревнований, в мужской сабле, то как раз представитель сборной команды Беларуси занял третье место. Это говорит о том, что работают люди и не дают нам расслабляться. 

Данный старт, как для наших ребят, так и для гостей, стал последней проверкой сил перед чемпионатом Европы, который пройдет в Италии в июне.

# Спортивные соревнования # Фехтование

Другие новости рубрики

Все новости
Никита Бабович завоевал золото на соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Санкт-Петербурга
03 июня 2025 19:29

Никита Бабович завоевал золото на соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Санкт-Петербурга

Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису
03 июня 2025 19:24

Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису

Большой футбол в прямом эфире СТВ. 5 июня сборная Беларуси сыграет с Казахстаном
03 июня 2025 12:46

Большой футбол в прямом эфире СТВ. 5 июня сборная Беларуси сыграет с Казахстаном