В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию
В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники разыграли 12 комплектов наград. Отрадно, что наши ребята в списках призеров.
Белорусы впервые завоевали медали в командном первенстве. В копилке хозяев оказалась бронза в мужской шпаге, а также личная награда в индивидуальных состязаниях саблистов. Отметим, что турнир традиционно собирает сильнейших мастеров клинка Беларуси и России. В этом году в состязаниях приняли участие более трехсот спортсменов. Международную практику получили не только представители национальных сборных, но и команды регионов двух стран.
Федор Немирович, главный судья соревнований:
Этот турнир показал, что мы можем бороться с лучшими спортсменами Российской Федерации. Наши тренеры, которые готовили наши команды, хорошо выбрали тактику, чтобы подготовиться прямо к чемпионату Европы. И этот турнир показывает, что мы готовы.
Вениамин Решетников, старший тренер мужской сборной России по фехтованию на саблях:
Он уже становится традиционным турниром. Нам всегда приятно приезжать в Беларусь, в Минск, всегда радушно встречают. Только положительные эмоции от этого мероприятия. Если посмотреть на результаты личных соревнований, в мужской сабле, то как раз представитель сборной команды Беларуси занял третье место. Это говорит о том, что работают люди и не дают нам расслабляться.
Данный старт, как для наших ребят, так и для гостей, стал последней проверкой сил перед чемпионатом Европы, который пройдет в Италии в июне.