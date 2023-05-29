Новый рекорд в мире альпинизма! Житель Непала в 28-й раз покорил Эверест

Новости Непала. С новым рекордом вернулся на родину житель Непала Ками Рита. 28-й раз он покорил Эверест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И на этом альпинист не планирует останавливаться.
Новости Непала. С новым рекордом вернулся на родину житель Непала Ками Рита. 28-й раз он покорил Эверест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И на этом альпинист не планирует останавливаться.
Впервые на Эверест Ками поднялся в 1994 году и с тех пор повторял подвиг почти каждый год. Жители Непала – частые гости на этой горе. При этом многие даже зарабатывают тем, что водят туда туристов.
Правда, путешествие это опасное. За прошлый год при восхождении погибли 11 человек, трое пропали без вести. Тем не менее альпинизм является ключевым источником занятости и дохода для населения этой бедной страны, где находятся 8 из 14 самых высоких горных вершин мира, включая Эверест.