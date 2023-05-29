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Новый рекорд в мире альпинизма! Житель Непала в 28-й раз покорил Эверест

29 мая 2023 09:17
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Новости Непала. С новым рекордом вернулся на родину житель Непала Ками Рита. 28-й раз он покорил Эверест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И на этом альпинист не планирует останавливаться.  

Новый рекорд в мире альпинизма! Житель Непала в 28-й раз покорил Эверест-1

Впервые на Эверест Ками поднялся в 1994 году и с тех пор повторял подвиг почти каждый год. Жители Непала – частые гости на этой горе. При этом многие даже зарабатывают тем, что водят туда туристов.  

Новый рекорд в мире альпинизма! Житель Непала в 28-й раз покорил Эверест-4

Правда, путешествие это опасное. За прошлый год при восхождении погибли 11 человек, трое пропали без вести. Тем не менее альпинизм является ключевым источником занятости и дохода для населения этой бедной страны, где находятся 8 из 14 самых высоких горных вершин мира, включая Эверест.  

# Рекорды # Марина Кишкурно # Фотофакт

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