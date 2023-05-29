Новый рекорд в мире альпинизма! Житель Непала в 28-й раз покорил Эверест

Новости Непала. С новым рекордом вернулся на родину житель Непала Ками Рита. 28-й раз он покорил Эверест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И на этом альпинист не планирует останавливаться.

Впервые на Эверест Ками поднялся в 1994 году и с тех пор повторял подвиг почти каждый год. Жители Непала – частые гости на этой горе. При этом многие даже зарабатывают тем, что водят туда туристов.