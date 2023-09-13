Китайская ветряная турбина установила рекорд, став самой большой в мире

Новости Китая. В Китае рекорд установила ветряная турбина. Она самая большая в мире, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это позволило продемонстрировать лучшие показатели по суточной выработке электроэнергии. Ее хватило бы на 170 тысяч домов.

Интересно, что рекорд был зафиксирован во время тайфуна, который обрушился на страну. Китай является мировым лидером по объемам использования энергии ветра. В 2022 году на долю КНР приходилась почти половина мировой мощности ветроэнергетики. А вот предыдущий рекорд по суточной выработке был установлен в Дании.