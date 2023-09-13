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Китайская ветряная турбина установила рекорд, став самой большой в мире

13 сентября 2023 09:30
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Новости Китая. В Китае рекорд установила ветряная турбина. Она самая большая в мире, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это позволило продемонстрировать лучшие показатели по суточной выработке электроэнергии. Ее хватило бы на 170 тысяч домов.

Китайская ветряная турбина установила рекорд, став самой большой в мире-1

Интересно, что рекорд был зафиксирован во время тайфуна, который обрушился на страну. Китай является мировым лидером по объемам использования энергии ветра. В 2022 году на долю КНР приходилась почти половина мировой мощности ветроэнергетики. А вот предыдущий рекорд по суточной выработке был установлен в Дании.

# Рекорды # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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