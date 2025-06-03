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Полузащитник «Гомеля» Евгений Барсуков признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Беларуси

03 июня 2025 20:15
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Полузащитник «Гомеля» Евгений Барсуков признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Воспитанник местного футбола под закат карьеры вернулся в родную команду и показывает великолепную игру. В матче со «Слуцком» он забил два мяча и отдал голевую передачу Дмитрию Бородину. Гомельчане одержали крупную победу – 3:0, набрали 15 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата. 

Самый красивый гол, по мнению экспертов, в 11-м туре забил хавбек БАТЭ Роман Пилецкий, который эффектным ударом поразил ворота «Торпедо» из Жодино. Правда, борисовчане в этом матче проиграли со счетом 2:3.

# Футбол Беларуси # Евгений Барсуков

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