Белорус Даниил Бокун стал хоккеистом череповецкой «Северстали», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минувший сезон отечественный защитник провел в нижегородском «Торпедо». На его счету 44 матча регулярного чемпионата, один поединок в плей-офф и семь очков. Контракт с новым клубом Даниил Бокун заключил на один год. Череповецкая команда заняла шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина «Северсталь» уступила «Спартаку» в серии со счетом 1:4.