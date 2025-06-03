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Белорус Даниил Бокун стал хоккеистом череповецкой «Северстали»

03 июня 2025 20:10
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Белорус Даниил Бокун стал хоккеистом череповецкой «Северстали», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минувший сезон отечественный защитник провел в нижегородском «Торпедо». На его счету 44 матча регулярного чемпионата, один поединок в плей-офф и семь очков. Контракт с новым клубом Даниил Бокун заключил на один год. Череповецкая команда заняла шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина «Северсталь» уступила «Спартаку» в серии со счетом 1:4.

# Хоккей # Даниил Бокун

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