В Беларуси установлен новый рекорд: двойняшкам из Витебска исполнилось 99 лет!

Средняя продолжительность жизни в Беларуси за последнее 30-летие увеличилась. На этот показатель влияют многие факторы: забота о собственном здоровье, качественное медицинское обслуживание, уровень доходов и рост благополучия граждан. Белорусов, перешагнувших столетний рубеж, в нашей стране уже больше 600, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И рецепт долголетия у каждого свой.

В этом точно убеждены сестры из Волковыска, которые сегодня отмечают день рождения. На двоих им исполнилось 198 лет. Подарком к празднику стала отметка в книге рекордов Беларуси. Тамара Антоновна и Лариса Антоновна вошли в историю как долгожители-двойняшки. В силу возраста на церемонию женщины не смогли приехать. Награду получали внуки.

Ольга Гребе, внучка:

Они всем довольны, они гордятся своей страной, историей. Александра Калиновская, внучка:

Здоровые, жизнерадостные, все так же дарят нам свое тепло, любовь, заботу.