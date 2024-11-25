В Беларуси установлен новый рекорд: двойняшкам из Витебска исполнилось 99 лет!
Средняя продолжительность жизни в Беларуси за последнее 30-летие увеличилась. На этот показатель влияют многие факторы: забота о собственном здоровье, качественное медицинское обслуживание, уровень доходов и рост благополучия граждан. Белорусов, перешагнувших столетний рубеж, в нашей стране уже больше 600, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И рецепт долголетия у каждого свой.
В этом точно убеждены сестры из Волковыска, которые сегодня отмечают день рождения. На двоих им исполнилось 198 лет. Подарком к празднику стала отметка в книге рекордов Беларуси. Тамара Антоновна и Лариса Антоновна вошли в историю как долгожители-двойняшки. В силу возраста на церемонию женщины не смогли приехать. Награду получали внуки.
Ольга Гребе, внучка:
Они всем довольны, они гордятся своей страной, историей.
Александра Калиновская, внучка:
Здоровые, жизнерадостные, все так же дарят нам свое тепло, любовь, заботу.
Книга рекордов Беларуси существует с 2022 года. С этого времени зарегистрированы десятки не только индивидуальных достижений, но и научных, культурных, промышленных. В книге рекордов зафиксированы самое большое мороженое, глазированный сырок, самый длинный сыр-косичка. Причем в серии «вкусных» рекордов скоро ожидается пополнение. Один из молочных комбинатов готовится удивить достижением, связанным со сгущенным молоком.