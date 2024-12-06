Рекордсмен, которого молния поразила 11 раз. Узнали, как такое возможно

Может ли молния убить человека? Легко! Еще Бенджамин Франклин доказал, что молнии, бьющие по земле из грозовых облаков, – это электрические разряды, переносящие отрицательный заряд величиной несколько десятков кулон, а амплитуда тока при ударе молнии составляет от 20 до 100 тысяч ампер. Для сравнения, работающему утюгу достаточно всего 6 ампер. При таком разряде все белки в теле сворачиваются и можно сказать, что человек варится заживо, рассказали в программе «В поисках истины». Однако удар молнии не всегда равен смерти!

Витольд Путик, заведующий ожоговым отделением УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Много факторов должно совпасть для того, чтобы это случилось, но сказать, что удар молнии равно смерть, наверное, будет неправильно. Я бы сказал, что здесь, наверное, больше какого-то рода судьба. То есть тут больше терапевты-кардиологи знают. Молнии тоже надо попасть в определенный цикл действия сердца, чтобы вызвать непосредственно точно остановку и так далее.

