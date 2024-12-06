Рекордсмен, которого молния поразила 11 раз. Узнали, как такое возможно
Может ли молния убить человека? Легко! Еще Бенджамин Франклин доказал, что молнии, бьющие по земле из грозовых облаков, – это электрические разряды, переносящие отрицательный заряд величиной несколько десятков кулон, а амплитуда тока при ударе молнии составляет от 20 до 100 тысяч ампер. Для сравнения, работающему утюгу достаточно всего 6 ампер. При таком разряде все белки в теле сворачиваются и можно сказать, что человек варится заживо, рассказали в программе «В поисках истины». Однако удар молнии не всегда равен смерти!
Витольд Путик, заведующий ожоговым отделением УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
Много факторов должно совпасть для того, чтобы это случилось, но сказать, что удар молнии равно смерть, наверное, будет неправильно. Я бы сказал, что здесь, наверное, больше какого-то рода судьба. То есть тут больше терапевты-кардиологи знают. Молнии тоже надо попасть в определенный цикл действия сердца, чтобы вызвать непосредственно точно остановку и так далее.
Шанс быть пораженным молнией даже один раз за всю жизнь составляет примерно один к 15 тысячам. В Книге рекордов Гиннеса записаны истории людей, которых молния ударяла не раз и не два. В 80-х годах ХХ века в число рекордсменов попал Рой Салливан, семь раз испытавший на себе разряд молнии. А в 2015-м этот рекорд побил Мелвин Робертс – его молния выбирала 11 раз! Его жена уже не удивлялась такой избранности своего супруга, и во время очередной грозы следила лишь за тем, чтобы стоять подальше от него, потому что, по ее словам, «кто-то должен вызвать скорую помощь». А сам Мелвин носил с собой банку с водой, чтобы тушить загорающиеся от молнии волосы и одежду.
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