Прямой эфир

Два отечественных предприятия зарегистрировали свои достижения в Книге рекордов Беларуси

13 февраля 2025 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сладкие рекорды Беларуси: реестр выдающихся достижений нашей страны 13 февраля пополнился сразу несколькими необычными пунктами: Рогачевский молочно-консервный комбинат зарегистрировал выпуск банки сгущенки весом в одну тонну, Городейский сахарный комбинат отметился сахарным кубиком с длинной стороной в полметра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдохновителями таких достижений стали руководители предприятий.

Два отечественных предприятия зарегистрировали свои достижения в Книге рекордов Беларуси -2

В Рогачеве свой масштабный рекорд приурочили к сходу с конвейера трехмиллиардной единицы классической сгущенки. К слову, это не первый выпуск продукции большого объема, в 2022 году потребители смогли попробовать сладкое лакомство из банки массой 485,5 килограмма. Рогачевский молочно-консервный комбинат славится не только своими рекордами, но и качеством продукции: в январе 2025 года глава государства отметил их классическое сгущенное молоко Знаком качества, чем работники производства очень гордятся. И не зря, их продукцию знают и любят по всему миру: география поставок комбината простирается от США и до стран Востока.

Два отечественных предприятия зарегистрировали свои достижения в Книге рекордов Беларуси -4

Галина Заморская, заместитель генерального директора по идеологической работе ОАО «Рогачевский МКК»:
Линейка продукции, представляемой также разнообразна, около 110 видов наименований, и сегодня конкуренция большая. Сегодня завоевать своего потребителя, завоевать своего покупателя можно только качеством, трудолюбием, вложением души, и конечно, теми подходами, которые существуют на нашем предприятии.

Два отечественных предприятия зарегистрировали свои достижения в Книге рекордов Беларуси -6

Один из поставщиков рогачевского производства – Городейский сахарный комбинат – тоже знаменит своим производством. Линейка продукции комбината регулярно пополняется новинками. Сегодня потребители легко могут найти на полках магазинов сахар со вкусом лимона или корицы.

Два отечественных предприятия зарегистрировали свои достижения в Книге рекордов Беларуси -8

Юрий Хмелинко, главный технолог ОАО «Городейский сахарный комбинат»:
Ну, в основном сахар 50 на 50: 50 % уходит на экспорт, 50 % остается на внутреннем рынке. То есть наши все четыре сахарных завода обеспечивают 100 % внутреннего рынка, и еще остается на экспорт. В основном экспорт идет в страны СНГ, сейчас развивает азиатский рынок, в Израиль поставки у нас были.

Предприятия отечественной промышленности регулярно пополняют Книгу рекордов Беларуси новыми достижениями. Не так давно Верхнедвинский маслосырзавод сделал плавленый сыр весом 65 килограммов, а Брестоблгаз выпустил торфяной брикет с самой высокой низшей теплотой сгорания – 4 190 килокалорий на килограмм.

# Предприятия Беларуси # Рекорды

Другие новости рубрики

Все новости
Копыльское предприятие наладило поставки хлебобулочных изделий в Казахстан
13 февраля 2025 13:51

Копыльское предприятие наладило поставки хлебобулочных изделий в Казахстан

В Полоцком районе обнаружили фрагменты боевого самолёта времён Великой Отечественной
13 февраля 2025 13:45

В Полоцком районе обнаружили фрагменты боевого самолёта времён Великой Отечественной

Экспорт наукоёмких товаров белорусского производства вырос почти вдвое
13 февраля 2025 13:32

Экспорт наукоёмких товаров белорусского производства вырос почти вдвое