Два отечественных предприятия зарегистрировали свои достижения в Книге рекордов Беларуси

Сладкие рекорды Беларуси: реестр выдающихся достижений нашей страны 13 февраля пополнился сразу несколькими необычными пунктами: Рогачевский молочно-консервный комбинат зарегистрировал выпуск банки сгущенки весом в одну тонну, Городейский сахарный комбинат отметился сахарным кубиком с длинной стороной в полметра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдохновителями таких достижений стали руководители предприятий.

В Рогачеве свой масштабный рекорд приурочили к сходу с конвейера трехмиллиардной единицы классической сгущенки. К слову, это не первый выпуск продукции большого объема, в 2022 году потребители смогли попробовать сладкое лакомство из банки массой 485,5 килограмма. Рогачевский молочно-консервный комбинат славится не только своими рекордами, но и качеством продукции: в январе 2025 года глава государства отметил их классическое сгущенное молоко Знаком качества, чем работники производства очень гордятся. И не зря, их продукцию знают и любят по всему миру: география поставок комбината простирается от США и до стран Востока.

Галина Заморская, заместитель генерального директора по идеологической работе ОАО «Рогачевский МКК»: Линейка продукции, представляемой также разнообразна, около 110 видов наименований, и сегодня конкуренция большая. Сегодня завоевать своего потребителя, завоевать своего покупателя можно только качеством, трудолюбием, вложением души, и конечно, теми подходами, которые существуют на нашем предприятии.

Один из поставщиков рогачевского производства – Городейский сахарный комбинат – тоже знаменит своим производством. Линейка продукции комбината регулярно пополняется новинками. Сегодня потребители легко могут найти на полках магазинов сахар со вкусом лимона или корицы.

Юрий Хмелинко, главный технолог ОАО «Городейский сахарный комбинат»:

Ну, в основном сахар 50 на 50: 50 % уходит на экспорт, 50 % остается на внутреннем рынке. То есть наши все четыре сахарных завода обеспечивают 100 % внутреннего рынка, и еще остается на экспорт. В основном экспорт идет в страны СНГ, сейчас развивает азиатский рынок, в Израиль поставки у нас были.

Предприятия отечественной промышленности регулярно пополняют Книгу рекордов Беларуси новыми достижениями. Не так давно Верхнедвинский маслосырзавод сделал плавленый сыр весом 65 килограммов, а Брестоблгаз выпустил торфяной брикет с самой высокой низшей теплотой сгорания – 4 190 килокалорий на килограмм.