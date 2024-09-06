Роналду стал первым в мире футболистом, забившим 900 голов

В матче Лиги наций против сборной Хорватии Криштиану Роналду забил свой 900-й гол, став первым футболистом, которому удалось достичь этой отметки. Об этом пишет ТАСС.

Он является самым результативным игроком в истории «Реала» (450 голов), Португалии (131), «Манчестер Юнайтед» (145), «Ювентуса» (101), «Аль-Насра» (68) и «Спортинга» (5).

В 2022 году Роналду стал лучшим бомбардиром ФИФА всех времен, обогнав Йозефа Бицана, который записал на свой счет около 805 голов. Ближайший конкурент Роналду – Лионель Месси с 838 голами.

39-летний Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и победитель Лиги наций. Он играет за «Аль-Наср» с 2023 года.