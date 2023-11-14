Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском жиме. Пообщались с силачом

Силач Вячеслав Хоронеко улучшил свой мировой рекорд. Спортсмен рассказал о достижении в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Силач Вячеслав Хоронеко улучшил свой мировой рекорд. Спортсмен рассказал о достижении в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Вячеслав Хоронеко, многократный мировой рекордсмен:
4 ноября в Минске проходил Открытый чемпионат Республики Беларусь по гиревому марафону с участием российских спортсменов. На открытии мы с Виктором Мацуром предприняли две попытки установления мировых рекордов. Я устанавливал мировой рекорд в белорусском жиме с гирями весом 24 килограмма. За пять минут лежа нужно одновременно выжимать две гири.
До этого мой рекорд был 93 подъема. А Виктор Михайлович в одноруком режиме одной рукой без смены рук выжимал гирю 40 килограммов. Мне удалось выжать 100 раз. Цифра символическая. Я посвятил этот рекорд 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо». Виктор Михайлович выжал гирю 40 килограммов 42 раза одной рукой.
Вы ни за что не поверите, сколько лет этому белорусскому рекордсмену. Смотрите видео.