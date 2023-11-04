Силач Вячеслав Хоронеко установил мировой рекорд в белорусском жиме

Вячеслав Хоронеко, многократный мировой рекордсмен:

Я рад в первую очередь, что я восстанавливаюсь. Почти уже в прекрасной форме, учитывая, что три месяца назад была сложная операция. Готовился, конечно, в голове сидело число 100. Потому что в этом году отмечается 100-летие этого общества спортивно-физкультурного «Динамо». И почти вся моя спортивная деятельность связана с этим прекрасным обществом. В этом году меня наградили (приятно, очень приятно) памятной медалью 100 лет «Динамо». Поэтому я бы хотел просто отблагодарить таким рекордом. Если бы я сделал 94 раза, уже было бы хорошо. Но именно число 100.