Силач Вячеслав Хоронеко установил мировой рекорд в белорусском жиме

Новости Беларуси. Именитый белорусский силач Вячеслав Хоронеко вновь порадовал любителей гиревого спорта новым мировым рекордом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Именитый белорусский силач Вячеслав Хоронеко вновь порадовал любителей гиревого спорта новым мировым рекордом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тяжелоатлет превзошел свое же достижение в белорусском жиме. Свое мастерство спортсмен продемонстрировал в рамках чемпионата Беларуси по гиревому марафону. Хоронеко поднял два снаряда весом по 24 килограмма 100 раз. А свой рекорд он посвятил дорогому сердцу объединению.
Вячеслав Хоронеко, многократный мировой рекордсмен:
Я рад в первую очередь, что я восстанавливаюсь. Почти уже в прекрасной форме, учитывая, что три месяца назад была сложная операция. Готовился, конечно, в голове сидело число 100. Потому что в этом году отмечается 100-летие этого общества спортивно-физкультурного «Динамо». И почти вся моя спортивная деятельность связана с этим прекрасным обществом. В этом году меня наградили (приятно, очень приятно) памятной медалью 100 лет «Динамо». Поэтому я бы хотел просто отблагодарить таким рекордом. Если бы я сделал 94 раза, уже было бы хорошо. Но именно число 100.
Во время открытия чемпионата еще один мировой рекорд в белорусском жиме, но уже одной рукой, установил Виктор Мацур. Гирю весом 40 килограммов он поднял 42 раза. После выступлений мэтров стартовала соревновательная программа. Отметим, в рамках старта участники определят сильнейших в трех дисциплинах: гиревом марафоне, полумарафоне и мини-марафоне.