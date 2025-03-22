В Книге рекордов Беларуси новые страницы – два достижения установил «Гомельоблгаз»

В Книге рекордов Беларуси новые страницы. Реестр выдающихся достижений нашей страны пополнился сразу несколькими необычными пунктами. Рекорды так или иначе связаны с топливно-энергетической системой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу два достижения установил «Гомельоблгаз». Его специалисты провели первый газопровод для подачи газа на промышленный объект. Проект стал важным шагом в обеспечении стабильного и надежного энергоснабжения региона. На предприятии также установили креативный арт-объект, памятник газовому баллону, который в десятки раз превышает габариты настоящего. Отличился и коллектив Житковичского торфобрикетного завода. На его территории находится самая протяженная железная дорога для транспортировки сырья в стране, которая помогает оптимизировать процесс доставки торфа.

Юрий Агиевич, главный инженер ОАО «Житковичский ТБЗ»:

На предприятии работают 260 человек. Самое главное направление наше – это добыча торфа, транспортировка его и производство топливных брикетов на основе торфа. На сегодняшний день железная дорога составляет у нас 44 километра 600 метров. Это в узкой колее. И 2 километра 350 метров широкой колеи. Она еще будет удлиняться с учетом того, что у нас есть новый проект.