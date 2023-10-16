Белорусский силач Хоронеко поставил очередной мировой рекорд в гиревом жиме

Тяжелоатлет поднял снаряд весом 32 килограмма 63 раза. И стал рекордсменом в возрастной категории от 60 до 64 лет. Важно отметить, что совсем недавно Хоронеко перенес тяжелейшую операцию по замене сустава. Но ни травмы, ни возраст не мешают ему заниматься любимым делом и покорять новые вершины.

Вячеслав Хоронеко, многократный мировой рекордсмен:

С первого раза кажется, что с одной гирей полегче, чем с двумя. Но это обманчивое впечатление, потому что вы видели, нужно сохранять равновесие. Если две гири, ты устойчив, равновесие, равномерно распределен вес отягощения, то здесь ты балансируешь. И если неловкое движение, где-то неправильно ногу поставил, спина неправильно лежит, то может просто гиря завалиться, упасть. Если она падает на помост, движение останавливается. У меня был порог 52 подъема, мне удалось преодолеть. Это сейчас считается официальным пока мировым рекордом. Надеюсь, не последним и не только с моей стороны, но как можно больше людей будет заниматься и бить мои рекорды, другие рекорды. Наша задача, чтобы как можно больше людей занималось.