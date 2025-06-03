Экономический кризис – более 16 компаний Германии обанкротились в 2025 году

Как минимум 16 фирм за первые месяцы 2025 года уже прекратили свою деятельность из-за долгов. Всего же эксперты считают, что по итогам 2025 года количество обедневших предприятий вырастет на 11 %. Аналитики отмечают: Германия в целом является наиболее пострадавшим рынком в Западной Европе. Беспокойство вызывают не только текущие общеэкономические показатели, но и прогнозы на ближайшие годы. Перспективы ФРГ эксперты называют мрачными: речь о финансовой неопределенности внутри страны и мировой торговле, объемы которой тоже демонстрируют неутешительные показатели.