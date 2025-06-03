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Экономический кризис – более 16 компаний Германии обанкротились в 2025 году

03 июня 2025 19:59
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В Германии станет больше банкротств. Рост числа неплатежеспособных компаний ожидается на фоне экономического кризиса в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический кризис – более 16 компаний Германии обанкротились в 2025 году-2

Как минимум 16 фирм за первые месяцы 2025 года уже прекратили свою деятельность из-за долгов. Всего же эксперты считают, что по итогам 2025 года количество обедневших предприятий вырастет на 11 %. Аналитики отмечают: Германия в целом является наиболее пострадавшим рынком в Западной Европе. Беспокойство вызывают не только текущие общеэкономические показатели, но и прогнозы на ближайшие годы. Перспективы ФРГ эксперты называют мрачными: речь о финансовой неопределенности внутри страны и мировой торговле, объемы которой тоже демонстрируют неутешительные показатели.

# Кризис в ЕС

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