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Мировой рекорд – шеф-повар из Нигерии готовила 100 часов подряд

17 мая 2023 08:34
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Мировой рекорд установила шеф-повар из Нигерии. Женщина готовила 100 часов подряд. Из этого получилось настоящее шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мировой рекорд – шеф-повар из Нигерии готовила 100 часов подряд-1

Хильда Бэсси встала за плиту в четверг и не отходила от нее до понедельника. Без сна и отдыха ей удалось приготовить более ста блюд национальной кухни.  

Мировой рекорд – шеф-повар из Нигерии готовила 100 часов подряд-4

Предыдущий рекорд был установлен шеф-поваром из Индии в 2019 году. Тогда продолжительность кулинарного марафона составила 87 часов и 45 минут.  

# Рекорды # Фотофакт

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