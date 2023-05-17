Мировой рекорд – шеф-повар из Нигерии готовила 100 часов подряд

Мировой рекорд установила шеф-повар из Нигерии. Женщина готовила 100 часов подряд. Из этого получилось настоящее шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хильда Бэсси встала за плиту в четверг и не отходила от нее до понедельника. Без сна и отдыха ей удалось приготовить более ста блюд национальной кухни.