Влияет ли дата рождения на профессиональные качества

Профессиональное выгорание впервые было описано в 1974 году американским психологом. Особенно часто с ним сталкиваются люди, чьи профессии связаны с повышенной ответственностью и эмоциональной вовлеченностью. Например, врачи, учителя, социальные работники, юристы и менеджеры по продажам. О том, что делать, если вы столкнулись с эмоциональным выгоранием, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Михаил Свито, ведущий:

Что говорят цифры? По ним можно как-то определить, что человек более склонен к эмоциональному выгоранию, а этому – все равно?

Ольга Тарасевич, цифровой психолог, нумеролог:

С точки зрения нумерологии, цифровой психологии профессиональное выгорание имеет очень глубинные причины, которые зависят от индивидуальных кодов личности. Профессиональное выгорание происходит, имеет место быть, когда человек находится не на своем месте, занимается не своим предназначением, идет не по своему пути. То есть в этот момент может произойти профессиональное выгорание. По цифрам, конечно, можно определить потребности, сильные, слабые стороны человека. Даже, например, при найме очень хорошо учитывать эти потребности. Например, два числа, которые очень сильно влияют на личность – это число сознания и число миссии. Число сознания – это наш день рождения. Число миссии, число жизненного пути, каждая школа нумерологии обозначает это по-своему – это когда мы складываем всю дату своего рождения. То есть эти два числа очень сильно влияют на личность, на характеристики.

Ольга Тарасевич:

Даже когда человек очень сильно не чувствует себя и работает на износ – это имеет свойство определенное число, как четверка. Люди рожденные 4-го, 13-го, 22-го либо когда четверка получается при сложении всех цифр – это люди, у которых нет контакта с телом, они не чувствуют вот эту усталость. То есть это такие трудоголики, которые могут работать 24 на 7, не уставать. В определенный момент его просто складывает. Просто не чувствует своего тела. Каждая цифра имеет под собой очень большой контекст. Лидеры, которые не могут работать в найме либо подчинении. Либо пятерки – их не ограничишь какими-то условиями, либо с 9 до 18 каким-то графиком, которые любят свободу. Семерки, которым важно движение, перемещение, путешествия, командировки. Посади их в одно место – все, это будет профессиональное выгорание. Так каждое число имеет свою характеристику. Понимание индивидуальных особенностей каждого числа и каждого человека, если поставить его на место, как винтик, тогда весь механизм будет работать очень классно в производительности даже.