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Шатько о референдуме 2004 года: Лукашенко показал свою мощь, работоспособность и преданность

17 октября 2024 18:29
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20 лет назад 17 октября состоялся референдум. Третий в истории Беларуси и во многом (если не во всем) определивший наше настоящее. Тогда основной вопрос, ответить на который предлагали народу, касался предстоявших выборов: сможет ли первый в истории суверенной страны Президент Александр Лукашенко, чьи два срока, позволенные Конституцией в редакции 1994-го, подходили к концу, участвовать в качестве кандидата еще раз?

Участие в референдуме приняли более 6 миллионов человек, более 5 миллионов проголосовали в поддержку Александра Лукашенко. В те, мягко говоря, непростые годы для Президента подобный уровень доверия был ошеломляющим. Однако нам сквозь ретроспективу понятно, почему выбор народа был таким.

Шатько о референдуме 2004 года: Лукашенко показал свою мощь, работоспособность и преданность-2

Александр Шатько, общественный деятель:
Не было бы Союзного государства, не было бы многих других форматов отношений Республики Беларусь и с дальней дугой, и с Африкой, и с Азией. Это во многом тогда уже просматривалось главой государства. И эти идеи он нес на своих плечах, своими усилиями. Он тяжело пробивал у мирового сообщества данные инновации. И как раз 8-летний период до 2004 года показал мощь главы государства, его возможности, желание, его работоспособность, преданность тому делу, на которое его выбрал народ Беларуси большинством голосов, причем приличным большинством голосов. 

Народ сделал выбор в пользу Лукашенко! Вспоминаем референдум 2004 года. Читайте здесь. 

# Александр Шатько # Александр Лукашенко # Референдум

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