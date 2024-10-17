Шатько о референдуме 2004 года: Лукашенко показал свою мощь, работоспособность и преданность

20 лет назад 17 октября состоялся референдум. Третий в истории Беларуси и во многом (если не во всем) определивший наше настоящее. Тогда основной вопрос, ответить на который предлагали народу, касался предстоявших выборов: сможет ли первый в истории суверенной страны Президент Александр Лукашенко, чьи два срока, позволенные Конституцией в редакции 1994-го, подходили к концу, участвовать в качестве кандидата еще раз?

Участие в референдуме приняли более 6 миллионов человек, более 5 миллионов проголосовали в поддержку Александра Лукашенко. В те, мягко говоря, непростые годы для Президента подобный уровень доверия был ошеломляющим. Однако нам сквозь ретроспективу понятно, почему выбор народа был таким.