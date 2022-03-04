Караев: историческая память о Великой Отечественной войне – это краеугольный камень сознания славян

Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Историческая память о Великой Отечественной войне – это краеугольный камень сознания славян, вне зависимости. И вот это вот узаконить, что пока наши люди не готовы и, дай бог, не будут готовы никогда к этому (ЛГБТ, бракам однополым) и, следовательно – исчезновению нашей нации, нашей общности славянской. И в конце концов страны тогда не будет той, которая Беларусь или Россия называется или как-то еще. Со своим гордым самоназванием. Ее не будет, если такое будет, это тоже своевременно.
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