Судьбоносный выбор! Как Беларусь преобразилась за 30 лет после первого в истории референдума

Надо сказать, что хотя страны и установили дипотношения больше 30 лет назад, их расцвет пока не наступил. Судя по прошлым и нынешним контактам, лучшее еще впереди. Хотя критики, которых хватает, неустанно твердят, что зря Беларусь пошла в Африку, мол, никто нас там не ждет. Поживем-увидим, как говорится. Но, если оглянуться немного назад, к примеру, в середину 90-х, когда только зарождалось взаимодействие с Россией, вернее, заново выстраивалось, то хватало тех, кто скептически смотрел и на идею возрождения этих связей. В Кремле говорили, что Беларусь будет тянуть Россию на дно, а в Минске призывали без оглядки кинуться в объятия Запада, оставив всех старых друзей в прошлом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но молодой Президент Лукашенко на это не пошел, а решил в лучших традициях демократии обсудить все основные вопросы с народом. Ровно 30 лет назад – 14 мая 95-го – по инициативе главы государства в Беларуси прошел первый в ее независимой истории референдум, на который вынесли 4 вопроса.

Кроме экономической интеграции с Россией белорусы решали, придать ли русскому языку статус государственного, какой выбрать флаг и герб, и четвертый вопрос касался полномочий Верховного Совета. На момент референдума ситуация в стране, как политическая, так и экономическая, была крайне сложной. Беларусь оказалась на грани кризиса. Люди получали зарплату в 20-30 долларов или не получали вообще. Основные предприятия работали по нескольку дней в неделю. В магазинах дефицит и очереди. А в политических кругах раздор и полное недопонимание. Всему этому Лукашенко и хотел положить конец, отвести страну от края пропасти, для чего он и предпринял конкретные меры, как то и требуется от сильного лидера в решающие моменты. По итогам референдума народ поддержал Президента и его инициативы. Русский язык приобрел статус государственного, глава государства расширил свои полномочия, официальными символами страны стали современный флаг и герб, а интеграция с Россией вышла на новый уровень.

Анатолий Красуцкий, заслуженный юрист Беларуси:

Я сейчас вспоминаю тот период времени, когда на моем родном тракторном поселке сидели сотни людей, продавали различные вещи, чтобы прожить. Это показатель развития экономики. Вот какими ситуациями мы подходили к этому референдуму. Мы могли бы лишиться статуса суверенного государства. Поэтому был вынужден Президент принимать такие решительные действия. А решительные действия мы делаем тогда, когда ты имеешь за спиной поддержку народа. И Президент эту поддержку получил. Отсюда пошли и изменения последующие и в экономической, и в социальной сфере.

Сегодня мы пожинаем плоды тех решений. К чему пришли? Можно судить даже по новостям этой недели. Реальные доходы населения выросли на 12 %. Это показатели в целом по стране. А больше всего преуспели в Минской и Могилевской областях. Отстают жители столицы. Но они и без того опережают всех по уровню зарплат. Напомним, по итогам марта в среднем в Минске зарабатывают больше 3,5 тысячи рублей. Во всех регионах – больше 2 тысяч. Самыми богатыми официально признаны представители сферы информации и связи. В среднем их заработок превышает 6 тысяч рублей. За ними идут финансисты и строители. А аналитики Евразийского банка развития сообщили, что есть все шансы полагать, что рост зарплат в Беларуси продолжится. Прибавьте к этому социальные выплаты – на неделе, кстати, День семьи отмечали, но один семейный капитал чего стоит – больше 30 тысяч рублей! Бесплатная медицина, образование, детский сад, уровень безопасности. Да, можно еще быстрее, выше, сильнее, и никто не собирается сбавлять обороты. Те же контакты с Африкой, Азией, Ближним Востоком – это пролонгация всех наших прошлых вложений и вклад в будущие. Ну и референдум 1995 года положил начало новой политической традиции в Беларуси. Отныне и до сих пор все важные решения в стране принимаются только сообща, с ободрения и при полной поддержке народа. По-другому мы уже и не мыслим.