Референдум в Казахстане состоялся. Явка превысила 65%

Новости Казахстана. В Казахстане состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в ЦИК республики, явка превысила 65 %. Напомним, поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. В общей сложности будут функционировать более 10 тысяч участков.