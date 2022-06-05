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Референдум в Казахстане состоялся. Явка превысила 65%

05 июня 2022 11:55
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Новости Казахстана. В Казахстане состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Референдум в Казахстане состоялся. Явка превысила 65%-1

Как сообщили в ЦИК республики, явка превысила 65 %. Напомним, поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. В общей сложности будут функционировать более 10 тысяч участков.

# Референдум # Фотофакт

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