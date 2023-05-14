28 лет назад в Беларуси провели первый референдум и приняли нынешние государственные символы

Новости Беларуси. И заглянем на страницы не такой уже давней истории нашей страны. 14 мая 1995 года состоялся первый в истории независимой Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его результатам были внесены изменения в Конституцию: русскому языку наряду с белорусским был придан статус государственного, у нас появились государственные символы, праздник в честь которых сегодня, 14 мая, отмечаем. Также 28 лет назад власть получила народный мандат на курс экономической интеграции с Россией.