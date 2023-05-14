Прямой эфир

28 лет назад в Беларуси провели первый референдум и приняли нынешние государственные символы

14 мая 2023 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И заглянем на страницы не такой уже давней истории нашей страны. 14 мая 1995 года состоялся первый в истории независимой Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

28 лет назад в Беларуси провели первый референдум и приняли нынешние государственные символы-1

По его результатам были внесены изменения в Конституцию: русскому языку наряду с белорусским был придан статус государственного, у нас появились государственные символы, праздник в честь которых сегодня, 14 мая, отмечаем. Также 28 лет назад власть получила народный мандат на курс экономической интеграции с Россией. 

# Референдум # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гендиректор СТВ: флаг всегда на нашем экране. Патриотизм начинается с почитания символов государственности
14 мая 2023 10:48

Гендиректор СТВ: флаг всегда на нашем экране. Патриотизм начинается с почитания символов государственности

Как рождался гимн Беларуси? Рассказываем историю создания Государственного символа Беларуси
14 мая 2023 10:27

Как рождался гимн Беларуси? Рассказываем историю создания Государственного символа Беларуси

Подарок сенатора Дмитрия Баскова. В пинском реабилитационном центре появилась уникальная сенсорная комната
14 мая 2023 09:33

Подарок сенатора Дмитрия Баскова. В пинском реабилитационном центре появилась уникальная сенсорная комната