Выбор, который изменил страну. 30 лет назад в Беларуси прошёл первый референдум

Историческое событие, изменившее судьбу страны. 30 лет назад в Беларуси состоялся первый референдум, который стал важной вехой в истории независимой и тогда еще совсем молодой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши государственные символы, язык, интеграция с Россией – это был плебисцит по важнейшим вопросам в жизни общества. А результаты референдума стали основой для будущего развития Беларуси.

Как выглядит волна национальной гордости, можно было увидеть в Минске, когда развернули уникальный символ народного единства. Флаг длиной 500 метров и шириной 9 метров, созданный на могилевском предприятии «Моготекс». Масштабное красно-зеленое полотно с традиционным орнаментом, способное накрыть несколько футбольных полей, на предприятии отшивали впервые. Ответственная миссия. Чтобы разместить полотно, пришлось временно перекроить цех, освободить все пространство и целую неделю работать в режиме нон-стоп.

Елена Силина, директор швейной фабрики предприятия «Моготекс»:

Чтобы швее было комфортно шить, мы понимали, что изделие весом будет немаленьким. Всего вес изделия почти 500 килограммов. Поэтому начали процесс раскроя, затем перешли в процесс пошива, привлекли 10 швей квалифицированных. Это задание все-таки государственной важности, и мы понимали его ответственность. Конечно, когда мы увидели воочию, как это изделие красиво смотрелось, то берет гордость, конечно, за свою страну, за свой город, за людей, с которыми ты работаешь, и за свою работу.

Работники признаются, шили не руками, а сердцем. Этот флаг – живая метафора страны. Такой подарок от сотрудников предприятия ко Дню герба, флага и гимна и 30-летию первого референдума в истории независимого государства. Именно на всенародном голосовании белорусы выбрали свой флаг и герб. С этими символами и начался отсчет по-настоящему суверенной истории страны. А эти 500 метров – символичный путь становления Беларуси. Да, было нелегко. Стартовали в турбулентные 90-е. Экономика в упадке, высокая инфляция, предприятия на грани закрытия, рост преступности и коррупции. Обещания решить кризис оставались лишь словами.

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:

Неопределенность будущего, экономический кризис послужили той почвой, что фактически достаточно было поднести спичку – и страна бы просто исчезла. И для этого сюда были брошены определенные ресурсы, в том числе со стороны так называемого просвещенного Запада, которые, используя эту ситуацию, очень ловко манипулировали, фактически заманивая нас в светлое европейское будущее, за которым стояло, мы сегодня понимаем очень четко, разграбление национальной экономики. То, что было создано нашими предками, нашими отцами и дедами в советскую эпоху. И как раз таки это 95-й год, молодой Президент, достаточно амбициозный, сильный лидер-хозяйственник, который увидел все эти риски. И все эти риски были четко сформулированы и вынесены в виде вопросов, на которые должны были быть получены ответы.

Глава государства инициировал первый всенародный референдум. 14 мая 1995 года у граждан, по сути, впервые спросили, в какой стране они хотят жить и работать. На голосование вынесли четыре вопроса.

Анатолий Красуцкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси (1996-2008 гг.):

Само назначение этого референдума, само слово «референдум» и то, что власть в лице Президента обращается непосредственно к народу, то есть к каждому из нас, проникли в чувства и сознание каждого человека.

В списке граждан, которые имеют право высказать свое мнение, были включены почти 7,5 миллиона человек. В референдуме приняли участие практически 65 % избирателей.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Фиксировалась массовая явка граждан на референдум. Эта тема обсуждалась в кулуарах, на работе, в общественном транспорте, в кругу друзей, на всех уровнях. Поэтому народ сделал свой осознанный выбор.

На референдуме был вопрос, который сейчас может показаться несерьезным, но тогда был архиважным: о придании русскому языку такого же статуса, как у белорусского. В стране росла волна национализма, а все, связанное с Россией и Советским Союзом, некоторые воспринимали враждебно.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дать возможность людям разговаривать, учиться, получать образование, вести документооборот на том языке, на котором они думают. Были уравнены в правах белорусский и русский языки, они оба являются государственными в нашей стране. Государство построено на принципах взаимоуважения, межэтнического мира, билингвизма. И, по большому счету, основы государственной политики, внутренние, были заложены референдумом 1995 года. В тот же день белорусы сказали «да» нынешним государственным символам. Они отражают лучшие качества всего белорусского народа. Трудолюбие, радушие, духовность, а еще свободу и мир, благополучие и развитие родной страны. Ермошина: мы живем замечательно, это благодаря Батьке и решениям, принятым на референдуме в 95-м. Подробнее.

Референдумы в истории суверенной Беларуси действительно стали важнейшими вехами, а некоторые из них и вовсе судьбоносными для государства. К 1996 году противоречия между Президентом и Верховным Советом обострились настолько, что страна вступила в полосу фактически политического кризиса. И вот в августе 1996-го, чтобы обойти этот опасный момент, Александр Лукашенко предлагает посоветоваться с народом по поводу изменений и дополнений в Конституцию, которые трансформируют республику из парламентско-президентской в президентскую. Более 70 % белорусов это поддержали, как, впрочем, и другие вопросы, инициированные Президентом. Более 88 % высказались за перенос Дня Независимости на 3 июля – день освобождения Минска от фашистов. Против неограниченной продажи земли – почти 83 %. Более 80 % – против отмены смертной казни. Следующий, третий в суверенной белорусской истории референдум пришелся на период, когда страну уже отвели от «пропасти 90-х», а в геополитике и экономике набрали хороший темп. Обеспечить дальнейшее поступательное развитие страны – такова задача плебисцита 2004-го. На народный суд вынесли вопрос об участии первого Президента в предстоящих выборах и редакции 81-й статьи Конституции, где указано, что Президент избирается на 5 лет непосредственно белорусским народом. Почти 80 % граждан, внесенных в списки для голосования, тогда высказались за принятие этого решения.