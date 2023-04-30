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В Узбекистане проходит референдум по изменению Конституции

30 апреля 2023 14:38
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Референдум по изменению Конституции проходит в Узбекистане. Поправки затронут 65 % главного для страны документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Узбекистане проходит референдум по изменению Конституции-1

Число статей в Конституции планируют увеличить до 155, а количество глав примерно в два раза. Участки для голосования открылись с самого утра. Местные жители приходят целыми семьями. За ходом проведения референдума следят председатели центральных избирательных органов 7 государств, в том числе Беларуси. Председатель ЦИК Игорь Карпенко проводит мониторинг на участках в Ташкенте и пригороде. Предварительные итоги голосования объявят уже завтра, 1 мая. 

# Референдум # Новости Узбекистана # Фотофакт

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