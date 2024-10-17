Народ сделал выбор в пользу Лукашенко! Вспоминаем референдум 2004 года

20 лет назад 17 октября состоялся референдум. Третий в истории Беларуси и во многом (если не во всем) определивший наше настоящее. Тогда основной вопрос, ответить на который предлагали народу, касался предстоявших выборов: сможет ли первый в истории суверенной страны Президент Александр Лукашенко, чьи два срока, позволенные Конституцией в редакции 1994-го, подходили к концу, участвовать в качестве кандидата еще раз? Участие в референдуме приняли более 6 миллионов человек, более 5 миллионов проголосовали в поддержку Александра Лукашенко. В те, мягко говоря, непростые годы для Президента подобный уровень доверия был ошеломляющим. Однако нам сквозь ретроспективу понятно, почему выбор народа был таким. Достаточно вспомнить атмосферу 2004-го: страна, утопавшая в хаосе 90-х, который наступил после падения СССР, наконец начала вырываться из оков безвременья, заявляла о себе на мировых площадках. И начатые программы надо было довести до ума. Доверили это тому, кто сделал первые шаги в возрождении суверенной Беларуси. Когда и с чего началась предыстория референдума 2004 года, расскажет Полина Королева.

Сильная президентская власть в Беларуси стала в свое время спасательным кругом для страны и народа. И сегодня это достойный пример, соответствовать которому стремятся многие. Это гарантия, как неоднократно отмечал Президент, что будет с кого спросить и кому ответить. За то, что не сделано или, напротив, сделано. Полета в космос, сильной, устойчивой экономики и исключительной не только на постсоветском пространстве социальной поддержки могло и не быть. Что очевидно, если посмотреть на картину мира 1994 года. Именно тогда началась предыстория референдума 2004-го. Так, согласно Конституции, Беларусь была парламентско-президентской республикой, но фактически полномочия сохранялись у парламента – Верховного Совета.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда наш Президент, Александр Григорьевич Лукашенко, был избран в 1994 году на свой пост, когда он приступил к исполнению своих обязанностей, практика показала, что в стране необходимо выстраивать вертикаль власти. К сожалению, первая половина 1990-х годов проходила под знаком ослабления властных структур. Те решения, которые принимались наверху, тем же самым Верховным Советом, очень часто не реализовывались на нижних уровнях власти. То есть не было вертикали властного управления. А чтобы вывести страну из социально-экономического, общественно-политического кризиса, необходимо было принимать решения. И эти решения должны были неукоснительно исполняться на различных уровнях власти. Но Верховный Совет не хотел делиться теми полномочиями, которые у него в соответствии с Конституцией были прописаны.

Противостояние между Александром Лукашенко и Верховным Советом обострилось к 1996-му. Парламентарии стали все чаще обращаться в Конституционный суд с попытками оспорить законность указов Президента, тормозили реформы и решения по развитию партнерства, например с Россией. Разрешить назревающий конфликт был призван референдум. Если подытоживать, инициативы Александра Лукашенко сводились к созданию сильной президентской власти и упразднению Верховного Совета, его место занимал двухпалатный парламент. Более 6 миллионов белорусов проголосовали на референдуме, более 5 миллионов – в поддержку инициатив главы государства. В 1996 году было создано и Всебелорусское народное собрание, на котором прозвучал тезис, ставший сегодня брендом страны: государство – для народа. Именно этот принцип до сих пор стоит во главе угла развития страны и общества.