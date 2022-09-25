В Швейцарии на референдуме определят будущее животноводства в стране

Новости Швейцарии. Будущее швейцарского животноводства определят на референдуме 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране, где и без того запрещается содержать кур в тесных клетках и установлен минимальный размер помещений для коров и свиней, хотят пойти еще дальше: вовсе запретить индустриальное животноводство. То есть домашний скот и птица должны содержаться на порядок меньшими группами. Им должны обеспечить гарантированный доступ к природе и свежему воздуху. Скептики считают, что инициативы зоозащитников приведут к росту производственных затрат, которые неизбежно лягут на плечи потребителей. Импорт мяса и яиц может увеличиться.

Даниэль Вюрглер, совладелец фермы по производству яиц:

Мы вложили несколько миллионов в защиту животных в здании, которое может содержать 18 000 кур-несушек. Так что если нам придется сократиться до 2000 кур-несушек в здании, то под вопрос ставится все производство.