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В Швейцарии на референдуме определят будущее животноводства в стране

25 сентября 2022 08:15
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Новости Швейцарии. Будущее швейцарского животноводства определят на референдуме 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Швейцарии на референдуме определят будущее животноводства в стране-1

В стране, где и без того запрещается содержать кур в тесных клетках и установлен минимальный размер помещений для коров и свиней, хотят пойти еще дальше: вовсе запретить индустриальное животноводство. То есть домашний скот и птица должны содержаться на порядок меньшими группами. Им должны обеспечить гарантированный доступ к природе и свежему воздуху. Скептики считают, что инициативы зоозащитников приведут к росту производственных затрат, которые неизбежно лягут на плечи потребителей. Импорт мяса и яиц может увеличиться.  

В Швейцарии на референдуме определят будущее животноводства в стране-4

Даниэль Вюрглер, совладелец фермы по производству яиц:  
Мы вложили несколько миллионов в защиту животных в здании, которое может содержать 18 000 кур-несушек. Так что если нам придется сократиться до 2000 кур-несушек в здании, то под вопрос ставится все производство.  

В Швейцарии на референдуме определят будущее животноводства в стране-7

Опрос, проведенный накануне сегодняшнего референдума, показал, что сторонников запрета промышленного животноводства в Швейцарии больше, чем их оппонентов.  

# Референдум # Даниэль Вюрглер # Новости Швейцарии # Фотофакт

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