Лукашенко: мы вовремя уловили момент последовательного перехода на новый уровень развития общества

Все прошло в соответствии с белорусскими законами, и наш народ проявил мудрость и национальную зрелость. Ведь этот серьезный шаг на пути укрепления суверенитета страны пришлось делать в условиях напряженной международной обстановки и внешних угроз. Как отметил глава государства, новая редакция получилась поистине народным документом. Всего в разработке и обсуждении участвовало более миллиона белорусов. Как итог – почти 10 тысяч отзывов. Одни нашли свое отражение в обновленных статьях, другие будут учтены при совершенствовании других законов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Те нормы, которые эффективно работали до сих пор, остались на страницах обновленного Основного закона. Мы помогали старикам, людям с ограниченными возможностями, многодетным. Будем это делать всегда. Пусть они не заботятся о том, что, приняв новую Конституцию, мы отойдем от нашей политики в этой части. Но пришло время заглянуть за горизонт.

Говорят юристы, что Конституция – это договор власти и народа. Совершенно верно – это договор. И в этой Конституции отражены основные чаяния и желания нашего народа. Но скажу откровенно: если бы мы остановились на желаниях и чаяниях только нашего общества и народа, мы бы в лучшем случае затормозили свое развитие, мы бы не развивались. Поэтому любая власть на то и власть, на то ее и называют элитой общества, чтобы идти немножко впереди народа и показывать тот путь, по которому этот самый народ вместе с этой властью должны двигаться. А для этого надо немножко заглянуть вперед, за горизонт.

История мира измеряется периодами, и мы вовремя уловили свой момент, момент последовательного перехода на новый уровень развития общества и нашей политической системы. То, каким масштабным и резонансным получилось всенародное обсуждение поправок в Конституцию, подтверждает этот тезис. Белорусы были активными, много спорили, переживали. Словом, равнодушных не было! Особая благодарность государственным служащим, формирующим мнение народа специалистам. Всех этих людей, которые шли в бой, информационную войну, надо заметить, надо их знать и представить к государственным наградам. Под эгидой Конституционно суда была проделана колоссальная работа, причем максимально открыто и демократично, как мы и обещали.