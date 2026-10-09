Новости по тегу #Психология

Современный спорт – это не только физическая работа. На первый план уже сегодня выходит психологическая подготовка, которая включает в себя многоступенчатую систему.
Сайты знакомств являются одним из прекрасных способов взаимодействия, коммуникации и, конечно же, встречи того самого или той самой единственной.
«Нас воспитывали таким образом, что на родителей нельзя злиться, нужно быть хорошим ребенком, нужно быть послушным ребенком. Слово родителя – закон».
«Нас воспитывали таким образом, чтобы мы были послушными, чтобы мы не перечили, чтобы мы были удобными и не создавали проблемы».
Модное слово «сепарация». Что же это значит и почему нам нужно сепарироваться от наших родителей, а родителям нужно сепарироваться от детей?
Как экологично проживать вашу злость? Зачастую люди думают, что злость – это негативные эмоции.
Что делать, если ваши самые близкие люди вас не поддерживают? Как выстраивать с ними границы и находить ресурс в этом всем? Это достаточно сложный вопрос.
Наш отдых – это не лень, а необходимость. Задайте себе вопрос: как давно вы отдыхали, по-настоящему отдыхали? Тот отдых, при котором вы чувствуете максимальное расслабление, не наполнение, а расслабление.
Сегодня мы поговорим о тревоге. А конкретно: как выйти из этого состояния. Очень часто люди испытывают фоновое тревожное состояние либо острое тревожное состояние. Будем разбираться.
Сентябрь – время, когда тысячи детей впервые переступают порог сада или школы. Как помочь ребенку привыкнуть к новому месту, людям и режиму?
«Одиночество – это чувство детское. Дети могут испытывать одиночество, им обязательно присутствие кого-то родного, близкого».
Уровень психологического комфорта определяет каждый человек для себя, как вы себя чувствуете в данный момент, что вы ощущаете, что вам комфортно, некомфортно.
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