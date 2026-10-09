Прямой эфир

Новости по тегу #Психология

Психология в спорте: поговорили со штатным специалистом сборной Беларуси по плаванию
09 октября 2026 21:15

Психология в спорте: поговорили со штатным специалистом сборной Беларуси по плаванию

Как найти отношения на сайте знакомств? Ответила психолог
07 октября 2026 08:51

Как найти отношения на сайте знакомств? Ответила психолог

Как справляться со злостью на родителей? Ответила психолог
05 октября 2026 08:43

Как справляться со злостью на родителей? Ответила психолог

Как перестать быть удобным для всех человеком и научиться слышать себя? Узнали у психолога
30 сентября 2026 08:59

Как перестать быть удобным для всех человеком и научиться слышать себя? Узнали у психолога

Почему важно сепарироваться от родителей? Мнение психолога
24 сентября 2026 08:01

Почему важно сепарироваться от родителей? Мнение психолога

Здоровая агрессия – психолог назвала способы, как справиться со злостью
22 сентября 2026 09:59

Здоровая агрессия – психолог назвала способы, как справиться со злостью

Что делать, если ваши близкие вас не поддерживают? Ответила психолог
14 сентября 2026 12:26

Что делать, если ваши близкие вас не поддерживают? Ответила психолог

Как научиться отдыхать и расслабляться? Советы от психолога
10 сентября 2026 13:29

Как научиться отдыхать и расслабляться? Советы от психолога

Как справиться с тревогой и беспокойством? Психолог назвала эффективные методы
07 сентября 2026 11:54

Как справиться с тревогой и беспокойством? Психолог назвала эффективные методы

Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду? Советы от психолога
04 сентября 2026 08:54

Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду? Советы от психолога

Почему возникает чувство одиночества и как с ним справиться? Разговор с психологом
31 августа 2026 07:58

Почему возникает чувство одиночества и как с ним справиться? Разговор с психологом

Как оставаться в состоянии психологического комфорта? Советы от психолога
27 августа 2026 08:08

Как оставаться в состоянии психологического комфорта? Советы от психолога