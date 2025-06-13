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Курсанты 72-го Объединенного учебного центра осваивают управление боевыми машинами пехоты

13 июня 2025 06:45
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Отработать на практике знания, полученные в лекционной аудитории. Курсанты 72-го Объединенного учебного центра осваивают управление боевыми машинами пехоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты 72-го Объединенного учебного центра осваивают управление боевыми машинами пехоты-2

Во время подготовительных упражнений усвоили теорию, отработали занятия на тренажерах, изучили основные органы управления машиной. После сдачи зачета на право управления – допуск к практическому вождению. Это самая интересная часть обучения.

Курсанты 72-го Объединенного учебного центра осваивают управление боевыми машинами пехоты-4

Сергей Иванов, мастер производственного обучения:
То упражнение, которое будет выполняться в последующем на танкодроме, отрабатывается на тренажерах. Есть у нас корпус тренажера, причем полностью имитирует, по сути, симуляторы. Теоретическая подготовка: какие препятствия, условия выполнения, какая скорость, какой маршрут. То есть все это заранее изучается и отрабатывается.

Механики-водители преодолевают специальную трассу с минно-взрывными заграждениями, противотанковыми рвами, колейными мостами. Гвардейцы учатся заезжать на эстакады, маневрировать на ограниченных площадках. «От простого к сложному» – основной принцип подготовки курсантов в учебном центре.

# Военные учения # Сергей Иванов

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