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Иностранец с поддельным документом задержан в столичном аэропорту

13 июня 2025 06:08
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Паспортный контроль не прошел. Иностранца с поддельным документом задержали в столичном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все произошло при оформлении вечернего рейса «Стамбул-Минск» в Национальном аэропорту.

Иностранец с поддельным документом задержан в столичном аэропорту-2

Подозрение вызвал паспорт гражданина России, который предъявил мужчина. После специальной проверки оказалось, что документ частично подделан – страница с установочными данными заменена. Также было установлено, что злоумышленник находится в розыске в России за мошенничество. Нарушитель задержан и помещен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 4,2 тысяч рублей, а за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность – ограничение свободы до двух лет.

# Национальный аэропорт # происшествия # Государственная граница Беларуси

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