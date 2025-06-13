В Минской области косовица перешагнула отметку в 50% от плана

Аграрии ведут заготовку кормов. В Минской области косовица перешагнула отметку в половину от плана. В регионе нацелены заготовить более 2 миллионов тонн зеленого урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Солигорском районе активно убирают люцерну. Первому укосу подлежит 18 тысяч гектаров. Важно успеть собрать культуру в оптимальной фазе роста, когда она накопила максимальное количество полезных веществ. И здесь уже каждый день – решающий. С полей витаминный микс направляется в траншеи.

Никита Реут, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Солигорского райисполкома:

Район находится в графике, все хозяйства максимально сконцентрированы на этой работе, потому что на данном этапе эта работа является наиважнейшей. С оглядкой на те условия, которые преподнесла весна нынешнего года, которая продемонстрировала сначала определенный ускоренный рост и вегетацию растений, в том числе кормовых культур, а потом замедление в связи с заморозками, сейчас все травы находятся в оптимальной фазе уборки и работа ведется по всем хозяйствам массово.

Также начали подготовку комбайнов и зерносушильных комплексов к предстоящей уборочной кампании. Ремонтируется техника, обучаются кадры для работы на специализированных площадках.