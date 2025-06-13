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«Маладзечна-2025» – Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии пройдёт 13 и 14 июня

13 июня 2025 07:09
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Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Маладзечна-2025». Главные дни праздника – 13 и 14 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Маладзечна-2025» – Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии пройдёт 13 и 14 июня-2

Церемонии открытия и закрытия в 2025 году – большие концерты-посвящения выдающимся белорусским творцам. Сердцем важного музыкально-поэтического праздника стал сам город и его главные сценические площадки – Дворец культуры и Амфитеатр. В рамках форума проходит акция «Фестываль запрашае» – творческие коллективы региона отправились в деревни, агрогородки и поселки Молодечненского района, где радуют сельчан яркими концертными программами. Ежедневные презентации и творческие встречи с артистами, поэтами и композиторами – весь максимум мероприятий, чтобы как можно больше людей разного возраста и профессий смогли познакомиться с национальной культурой.

# Фестиваль # Праздник в городе

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