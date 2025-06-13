Верховный лидер Ирана дал полную свободу вооружённым силам для ответа на атаку Израиля

Верховный лидер Ирана дал полную свободу вооруженным силам для ответа на атаку Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Али Хаменеи подтвердил гибель нескольких военачальников и ученых. Также он заявил, что считает США и Израиль одинаково ответственными за удары.

ЦАХАЛ утверждает, что Израиль атаковал Иран, так как тот якобы тайно разрабатывал компоненты ядерного оружия и приблизился к «точке невозврата». Количество погибших при ударах Израиля по Ирану выросло до 5, еще 20 человек пострадали. Тем временем, ЦАХАЛ наносит новые удары по столице и другим регионам Ирана. Большое количество гражданских самолетов покидает Израиль в ожидании скорого ответа Тегерана. Ранее на ближневосточных базах начались вылеты военных транспортных самолетов США и их союзников.