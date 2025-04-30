Как социум давит на мамочек, чтобы те срочно растили вундеркиндов? Рассказала психолог

Свободное владение английским в 4 года. Победитель шахматных турниров в 5 лет. Программирование и робототехника в 7 лет. О спортивных рекордах и говорить не приходится. Ребенок еще только в песочнице копошится, а родители уже спорят, чье чадо лучше и успешнее. Ну а не водить сегодня ребенка на различные развивашки и обучалки – это вообще моветон. «Это же все для твоего будущего». «Я же знаю, как надо лучше жить». «Пусть лучше сидит мой ребенок при деле, нежели в каких-то там гаджетах». И так далее, и так далее. Такие фразы очень часто говорят все взрослые, ну потому что они, якобы, наверное, лучше знают детей, как им лучше жить. И говорят, что если впахивать прямо с самого детства, то обеспечишь себе очень счастливое будущее. Так ли это? Правильно ли? Поговорим, как воспитать ребенка-вундеркинда и нужно ли это делать, в ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу: Ребенок должен куда-то пойти, а родитель обязательно должен куда-то отдать свое чадо, потому что иначе о нем плохо подумают. Это же тоже проблема сейчас современных мамочек, которые даже из-за социума вынуждены, может быть, они и не хотят отдавать своего ребенка куда-то, пусть он просто сидит в песочнице. Но что подумают люди? Социум давит?

Галина Швец, детский психолог:

Конечно, еще как. Потому что окружающие говорят: а вот у меня Машенька умеет уже читать. А вот у меня Кирилл рисует прекрасные картины. И, конечно же, еще есть родственники, которые говорят, заведи ребенка, научи его читать. И, конечно, идет это очень сильное давление. Мамам сложно. Они как бы тоже пытаются этот вопрос решить путем, как говорится, ребенка. Тем самым, ведут его на кружки, которые, по сути, может быть, и не нужны ему, но для того, чтобы удовлетворить себя и чтобы было себе спокойнее.

Михаил Свито, ведущий ток-шок:

Надо сразу у ребенка-то спрашивать, нравится тебе этот кружок или это увлечение, занятие, да? А некоторые же отдают просто, иди, потому что вот я в детстве не сходила на этот кружок, компенсация неких таких своих незакрытых гештальтов, такое может быть?

Галина Швец:

Да, такое может быть, потому что у родителей, возможно, есть какие-то свои неудовлетворенные потребности, какие-то свои желания. И, возможно, они в детстве хотели посещать какие-то кружки, но просто не было возможностей. И тут получается, что появляются возможности, и, конечно, мама пытается удовлетворить. И, по сути, удовлетворяет потребности свои, а не ребенка. И у родителей часто высокие потребности. Для многих ребенок это как проект, работают на это. То есть вместо того, чтобы удовлетворять свои какие-то желания, потребности, заниматься собой, занимаются детьми.