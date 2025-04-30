Селфи-мания и шопоголизм – это зависимости, с точки зрения медицины? Мнение эксперта
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Структура привычек поменялась, меняется ли? Видите ли вы эту тенденцию?
Михаил Селицкий, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ:
Последние 10 лет в нашу жизнь активно вошли смартфоны. Если еще в конце 1990-х – начале 2000-х у всех были кнопочные телефоны, их функционал был существенно ограничен телефонным звонком и сообщением, то, по большому счету, сейчас практически у каждого человека, практически у каждого ребенка в руках мини-компьютер, который обладает огромным функционалом.
Действительно, в этом мини-компьютере подавляющий процент информации носит развлекательный контент. У детей возникает привычка постоянно использовать смартфон с игровой целью или посидеть в соцсетях, посмотреть видео в соцсетях, переписка, общение.
Григорий Азаренок:
Понятно, что телефоны, все зависают там, люди ходят и смотрят только в эту лопату, как это называется. Если еще какие-то моменты обозначить, бесконечное фотографирование по любому поводу можно отнести к психологической или какой угодно зависимости? Или же, например, тяга к бесконечным покупкам. Это имеет медицинский аспект?
Михаил Селицкий:
Я думаю, это имеет больше психологический аспект. Естественно, это тоже является определенными зависимостями. Но если вы говорите про тягу к покупкам, то здесь эта тяга появляется, учитывая экономическое состояние населения.
Григорий Азаренок:
А селфи-мания?
Михаил Селицкий:
Селфи-мания – это, скорее, мода. И мода достаточно скоротечна. Я думаю, в ближайшее время мы уйдем от селфи-мании. Я думаю, это уже не так актуально, как было пять лет назад.