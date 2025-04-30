Прямой эфир

Селфи-мания и шопоголизм – это зависимости, с точки зрения медицины? Мнение эксперта

30 апреля 2025 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: 
Структура привычек поменялась, меняется ли? Видите ли вы эту тенденцию?

Селфи-мания и шопоголизм – это зависимости, с точки зрения медицины? Мнение эксперта-2

Михаил Селицкий, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ:
Последние 10 лет в нашу жизнь активно вошли смартфоны. Если еще в конце 1990-х – начале 2000-х у всех были кнопочные телефоны, их функционал был существенно ограничен телефонным звонком и сообщением, то, по большому счету, сейчас практически у каждого человека, практически у каждого ребенка в руках мини-компьютер, который обладает огромным функционалом.

Действительно, в этом мини-компьютере подавляющий процент информации носит развлекательный контент. У детей возникает привычка постоянно использовать смартфон с игровой целью или посидеть в соцсетях, посмотреть видео в соцсетях, переписка, общение.

Селфи-мания и шопоголизм – это зависимости, с точки зрения медицины? Мнение эксперта-4

Григорий Азаренок:
Понятно, что телефоны, все зависают там, люди ходят и смотрят только в эту лопату, как это называется. Если еще какие-то моменты обозначить, бесконечное фотографирование по любому поводу можно отнести к психологической или какой угодно зависимости? Или же, например, тяга к бесконечным покупкам. Это имеет медицинский аспект?

Селфи-мания и шопоголизм – это зависимости, с точки зрения медицины? Мнение эксперта-6

Михаил Селицкий:
Я думаю, это имеет больше психологический аспект. Естественно, это тоже является определенными зависимостями. Но если вы говорите про тягу к покупкам, то здесь эта тяга появляется, учитывая экономическое состояние населения.

Григорий Азаренок:
А селфи-мания?

Михаил Селицкий:
Селфи-мания – это, скорее, мода. И мода достаточно скоротечна. Я думаю, в ближайшее время мы уйдем от селфи-мании. Я думаю, это уже не так актуально, как было пять лет назад.

# Здоровье # Медицина # Психология # Технологии # Григорий Азаренок

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: мы не нация-жертва! Мы нация-герой, нация-победитель
30 апреля 2025 17:16

Азарёнок: мы не нация-жертва! Мы нация-герой, нация-победитель

Лукашенко раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов: в каждой яме – дети!
30 апреля 2025 17:15

Лукашенко раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов: в каждой яме – дети!

Хренин: конфликт в Украине показал, что нацизм не изжит
30 апреля 2025 17:11

Хренин: конфликт в Украине показал, что нацизм не изжит