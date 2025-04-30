Селфи-мания и шопоголизм – это зависимости, с точки зрения медицины? Мнение эксперта

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Структура привычек поменялась, меняется ли? Видите ли вы эту тенденцию?

Михаил Селицкий, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ:

Последние 10 лет в нашу жизнь активно вошли смартфоны. Если еще в конце 1990-х – начале 2000-х у всех были кнопочные телефоны, их функционал был существенно ограничен телефонным звонком и сообщением, то, по большому счету, сейчас практически у каждого человека, практически у каждого ребенка в руках мини-компьютер, который обладает огромным функционалом. Действительно, в этом мини-компьютере подавляющий процент информации носит развлекательный контент. У детей возникает привычка постоянно использовать смартфон с игровой целью или посидеть в соцсетях, посмотреть видео в соцсетях, переписка, общение.

Григорий Азаренок:

Понятно, что телефоны, все зависают там, люди ходят и смотрят только в эту лопату, как это называется. Если еще какие-то моменты обозначить, бесконечное фотографирование по любому поводу можно отнести к психологической или какой угодно зависимости? Или же, например, тяга к бесконечным покупкам. Это имеет медицинский аспект?