Выпускные вечера в белорусских школах пройдут 13 июня

В ритме праздника. Во всех школах и гимназиях 13 июня пройдут выпускные вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вчерашние 11-классники встретят в новом статусе свой первый рассвет.

Повсеместно к этому событию готовятся с особым трепетом. Спектр эмоций широк: от горечи расставания с учителями и одноклассниками до предвкушения чего-то совершенно нового. Впереди – вся ответственность уже взрослой, самостоятельной жизни. Перед выпускными вечерами всегда ведется серьезная подготовка. Каждое учреждение образования разрабатывает свой сценарий. В профильном министерстве напомнили, что праздничные мероприятия с вручением аттестатов проводятся только на базе школ.

Чтобы обеспечить безопасность всех участников праздника, сотрудники милиции на протяжении всего дня будут нести службу в усиленном режиме. Так, в каждой школе усилят пропускной режим, также предусмотрено дежурство нарядов и групп быстрого реагирования вблизи основных площадок праздника.

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

Органы внутренних дел готовы к обеспечению правопорядка во время выпускных вечеров. Для предотвращения противоправных действий в каждой школе предусмотрено дежурство сотрудников милиции. В учебных заведениях усилен пропускной режим. Безопасность дорожного движения обеспечат экипажи ГАИ. Напоминаем, что за распитие алкоголя в общественных местах или появление там в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность.

Тем временем, сотрудники МВД напоминают: несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не должны находиться вне дома в ночное время без сопровождения взрослых. Исключений не должно быть даже по такому торжественному случаю.