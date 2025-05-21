Существует ли идеальная разница в возрасте в паре? Мнение психолога

Ирина Бивзюк, психолог:

До десяти лет, в принципе, что в одну, что в другую сторону – это более нормально. Хотя в среднем обычно говорят 3-5 лет. Понимаете, здесь действительно зависит от развития человека. В 18 лет может быть он более развит, более эмоционально зрел, чем даже в 40. Но если уже 29 лет разница в возрасте – это уже да, существенная. И, конечно, тут надо уже думать, что людей ждет в будущем и уже вместе договариваться. Но до 10 лет. В принципе, сейчас многие люди следят за собой, выглядят хорошо и женщины, и мужчины.

Подробности – в видео.