Как Лукашенко помогает чиновникам лучше и быстрее решать трудные задачи, объяснила психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Принимая с докладом первого заместителя главы Администрации Президента Наталью Петкевич, Александр Лукашенко сообщил о своем намерении провести совещание с представителями основных структур управления в Беларуси.

Стереотипно встречи с руководством зачастую ассоциируются с тем, что подобное мероприятие будет происходить в формате, когда нас критикуют, спрашивают и оценивают. Поэтому всевозможные совещания люди склонны воспринимать настороженно. Как правило, это связано с оценочной стороной коммуникации, которая сама по себе нередко переживается достаточно дискомфортно.

А уже если речь идет о диалоге с сильной и авторитетной личностью, где статус заведомо транслирует ощущение иерархии… Напряжение, что возникает в подобных случаях, вполне закономерно и объяснимо.

Но, если отодвинуть в сторону стереотипные формы взаимодействия между руководителем и подчиненным, Президента интересует не идеальный отчет о проделанном. А в большей степени он предлагает помощь в проработке стратегии управления.

Где формат помощи и президентского участия сохраняет ответственность двух сторон одновременно. Например, когда глава государства акцентирует на смене руководителей в госструктурах, то подчеркивает и свое участие: «Хотел бы с вами поговорить на эту тему. У вас как там дела, какие вы вопросы взяли на себя в Администрации Президента, какими вопросами занимаетесь и как вы вообще видите это совещание?»