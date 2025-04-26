Как Лукашенко помогает чиновникам лучше и быстрее решать трудные задачи, объяснила психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Принимая с докладом первого заместителя главы Администрации Президента Наталью Петкевич, Александр Лукашенко сообщил о своем намерении провести совещание с представителями основных структур управления в Беларуси.
Стереотипно встречи с руководством зачастую ассоциируются с тем, что подобное мероприятие будет происходить в формате, когда нас критикуют, спрашивают и оценивают. Поэтому всевозможные совещания люди склонны воспринимать настороженно. Как правило, это связано с оценочной стороной коммуникации, которая сама по себе нередко переживается достаточно дискомфортно.
А уже если речь идет о диалоге с сильной и авторитетной личностью, где статус заведомо транслирует ощущение иерархии… Напряжение, что возникает в подобных случаях, вполне закономерно и объяснимо.
Но, если отодвинуть в сторону стереотипные формы взаимодействия между руководителем и подчиненным, Президента интересует не идеальный отчет о проделанном. А в большей степени он предлагает помощь в проработке стратегии управления.
Где формат помощи и президентского участия сохраняет ответственность двух сторон одновременно. Например, когда глава государства акцентирует на смене руководителей в госструктурах, то подчеркивает и свое участие: «Хотел бы с вами поговорить на эту тему. У вас как там дела, какие вы вопросы взяли на себя в Администрации Президента, какими вопросами занимаетесь и как вы вообще видите это совещание?»
Алена Дзиодзина:
С одной стороны, глава государства и правда спрашивает о проделанных шагах по работе, однако, предлагая озвучить проблемные зоны, он говорит о согласованных и последовательных шагах в структуре госуправления.
Ведь, например, чтобы озвучить проблемную зону и/или попросить помощи, нужно достаточно вдумчиво подойти к вопросу: анализировать, рефлексировать, изучать, погружаясь в курс дела как можно подробнее. Параллельно с тем оформляется, проясняется, дополняется и характер предстоящих задач, переставая настолько пугать, что опускаются руки.
Данный аспект абсолютно не отменяет их сложности, но понимание всех сторон, как эффективнее действовать становится инструментом противодействия трудностям. И перспектива решения в пользу страны наиболее ожидаема и вероятна.
Таким же образом президентские тезисы организуют процесс совместной работы пошагово. Во-первых, не избегать проблемную зону, признав то, что вопрос, который необходимо решать, существует. Во-вторых, Президент попросил определиться со временем. Согласитесь, что огромная разница между тем, чтобы «сделать что-то когда-нибудь» или «сделать завтра нечто конкретное». Это тоже определенный шаг на пути к окончательному решению.
Третий шаг – формулировка проблемных вопросов для совещания. Подробнее этот шаг, мы как раз разбирали. И четвертый тезис главы государства направлен на понимание представителей госструктур нового формата работы системы: «Чтобы вы понимали, после президентских выборов, что у нас меняется, что не меняется, в каком направлении политическому штабу и кадровому действовать», – пояснил Александр Лукашенко формат и цели предстоящего совещания с основными структурами управления.