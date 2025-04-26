Прямой эфир

Как Лукашенко помогает чиновникам лучше и быстрее решать трудные задачи, объяснила психолог

26 апреля 2025 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Как Лукашенко помогает чиновникам лучше и быстрее решать трудные задачи, объяснила психолог-1

Алена Дзиодзина, психолог: 
Принимая с докладом первого заместителя главы Администрации Президента Наталью Петкевич, Александр Лукашенко сообщил о своем намерении провести совещание с представителями основных структур управления в Беларуси.

Стереотипно встречи с руководством зачастую ассоциируются с тем, что подобное мероприятие будет происходить в формате, когда нас критикуют, спрашивают и оценивают. Поэтому всевозможные совещания люди склонны воспринимать настороженно. Как правило, это связано с оценочной стороной коммуникации, которая сама по себе нередко переживается достаточно дискомфортно.

А уже если речь идет о диалоге с сильной и авторитетной личностью, где статус заведомо транслирует ощущение иерархии… Напряжение, что возникает в подобных случаях, вполне закономерно и объяснимо.

Но, если отодвинуть в сторону стереотипные формы взаимодействия между руководителем и подчиненным, Президента интересует не идеальный отчет о проделанном. А в большей степени он предлагает помощь в проработке стратегии управления.

Где формат помощи и президентского участия сохраняет ответственность двух сторон одновременно. Например, когда глава государства акцентирует на смене руководителей в госструктурах, то подчеркивает и свое участие: «Хотел бы с вами поговорить на эту тему. У вас как там дела, какие вы вопросы взяли на себя в Администрации Президента, какими вопросами занимаетесь и как вы вообще видите это совещание?»

Как Лукашенко помогает чиновникам лучше и быстрее решать трудные задачи, объяснила психолог-3

Алена Дзиодзина:
С одной стороны, глава государства и правда спрашивает о проделанных шагах по работе, однако, предлагая озвучить проблемные зоны, он говорит о согласованных и последовательных шагах в структуре госуправления.

Ведь, например, чтобы озвучить проблемную зону и/или попросить помощи, нужно достаточно вдумчиво подойти к вопросу: анализировать, рефлексировать, изучать, погружаясь в курс дела как можно подробнее. Параллельно с тем оформляется, проясняется, дополняется и характер предстоящих задач, переставая настолько пугать, что опускаются руки.

Данный аспект абсолютно не отменяет их сложности, но понимание всех сторон, как эффективнее действовать становится инструментом противодействия трудностям. И перспектива решения в пользу страны наиболее ожидаема и вероятна.

Таким же образом президентские тезисы организуют процесс совместной работы пошагово. Во-первых, не избегать проблемную зону, признав то, что вопрос, который необходимо решать, существует. Во-вторых, Президент попросил определиться со временем. Согласитесь, что огромная разница между тем, чтобы «сделать что-то когда-нибудь» или «сделать завтра нечто конкретное». Это тоже определенный шаг на пути к окончательному решению.

Третий шаг – формулировка проблемных вопросов для совещания. Подробнее этот шаг, мы как раз разбирали. И четвертый тезис главы государства направлен на понимание представителей госструктур нового формата работы системы: «Чтобы вы понимали, после президентских выборов, что у нас меняется, что не меняется, в каком направлении политическому штабу и кадровому действовать», – пояснил Александр Лукашенко формат и цели предстоящего совещания с основными структурами управления.

# Психология # Александр Лукашенко # Алена Дзиодзина # Авторская журналистика на СТВ

Другие новости рубрики

Все новости
Делегация МВД приняла участие в памятных митингах по случаю 39-летия аварии на ЧАЭС
26 апреля 2025 13:46

Делегация МВД приняла участие в памятных митингах по случаю 39-летия аварии на ЧАЭС

В Минске стартовал 4-й сезон детских соревнований по велоспорту «Першы ровар»
26 апреля 2025 13:36

В Минске стартовал 4-й сезон детских соревнований по велоспорту «Першы ровар»

В Беларуси утверждены сроки вступительной кампании в ссузы
26 апреля 2025 12:31

В Беларуси утверждены сроки вступительной кампании в ссузы