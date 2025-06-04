Прямой эфир

За сколько часов до сна отказаться от соцсетей – совет психолога

04 июня 2025 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Профессиональное выгорание впервые было описано в 1974 году американским психологом. Особенно часто с ним сталкиваются люди, чьи профессии связаны с повышенной ответственностью и эмоциональной вовлеченностью. Например, врачи, учителя, социальные работники, юристы и менеджеры по продажам.

О том, что делать, если вы столкнулись с эмоциональным выгоранием, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Михаил Свито, ведущий:
Знаете, какая сейчас ловушка в XXI веке? Давайте поиграем в отгадки.

– Соцсети.

За сколько часов до сна отказаться от соцсетей – совет психолога-2

Светлана Алекса, психолог:
Скроллинг.

Михаил Свито:
Что это такое скроллинг? Когда мы листаем ленту – вот это скроллинг?

Светлана Алекса:
Да. Телефон для чего может быть? У нас есть какая-то задача. Мы должны ее решить. У нас есть масса инструментов – можем прочитать в книге, можем взять телефон. Найти нужную информацию, нужный ролик, решить свою задачу. Есть понятие, когда тебе нужно как бы отдохнуть. Тебе кажется, что ты отдыхаешь. Но даже есть такой совет в плане эмоционального выгорания, в том числе профессионального. Там же побочное явление – ты не можешь уснуть, у тебя проблемы со сном. За восемь часов до сна [отказаться от соцсетей – прим. ред.].

Особенно, почему мужчины? Что мужчины в основном смотрят в телефоне? Читают новости. Новости у нас в основном какие – не очень.

Подробности смотрите в видео.

Фото: pixabay

# Михаил Свито # Психология

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске открылась горноспасательная служба МЧС
03 июня 2025 19:56

В Минске открылась горноспасательная служба МЧС

Эту технологию можно будет применять даже в фармацевтике! В БНБК рассказали об уникальных разработках
03 июня 2025 19:51

Эту технологию можно будет применять даже в фармацевтике! В БНБК рассказали об уникальных разработках

Городейский сахарный комбинат удивляет новинками! Рассказываем о популярной продукции
03 июня 2025 19:50

Городейский сахарный комбинат удивляет новинками! Рассказываем о популярной продукции