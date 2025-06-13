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Депутаты Палаты представителей рассмотрят отчёт об исполнении республиканского бюджета за 2024-й

13 июня 2025 06:32
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Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год рассмотрят депутаты. Это один из пунктов повестки заседания сессии Палаты представителей, которое пройдет в Овальном зале Дома правительства 13 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей рассмотрят отчёт об исполнении республиканского бюджета за 2024-й-2

Кроме этого, во втором чтении будут представлены изменения законов по вопросам исполнительного производства. В числе обсуждаемых нововведений – совершенствование процесса взыскания денежных средств в бесспорном порядке с банковских счетов должника. Также во время заседания планируется рассмотреть в одном чтении ряд проектов законов о ратификации международных договоров.

# Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь # Закон

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