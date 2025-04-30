Почему до 3 лет ребенку лучше развиваться с мамой дома, а не в кружках? Мнение директора гимназии

Свободное владение английским в 4 года. Победитель шахматных турниров в 5 лет. Программирование и робототехника в 7 лет. О спортивных рекордах и говорить не приходится. Ребенок еще только в песочнице копошится, а родители уже спорят, чье чадо лучше и успешнее. Ну а не водить сегодня ребенка на различные развивашки и обучалки – это вообще моветон. «Это же все для твоего будущего». «Я же знаю, как надо лучше жить». «Пусть лучше сидит мой ребенок при деле, нежели в каких-то там гаджетах». И так далее, и так далее. Такие фразы очень часто говорят все взрослые, ну потому что они, якобы, наверное, лучше знают детей, как им лучше жить. И говорят, что если впахивать прямо с самого детства, то обеспечишь себе очень счастливое будущее. Так ли это? Правильно ли? Поговорим, как воспитать ребенка-вундеркинда и нужно ли это делать, в ток-шоу «Точки над «i».

Вероника Сабич, директор ГУО «Гимназия № 8 г. Минска»:

Вы знаете, все должно быть в равновесии. Однозначно, до 3-4 лет ребенок должен развиваться дома, в семье. Ребенок дома с мамой должен рисовать красками, на полу, лепить. Ведь вот это общение, вот эта взаимосвязь с мамой очень сильная. И только мама может понять, увидеть эту сильную сторону ребенка в процессе общения. Уже находясь в детском саду, потом в начальной школе, и учителя, и воспитатели обязательно помогут увидеть, что, возможно, за пределами дома у ребенка получается больше и лучше, чем могли бы увидеть родители. Вот уже начиная с начальной школы, на мой взгляд, конечно, нужно дать возможность ребенку выбирать, что ему нравится, где он будет себя искать. Он должен попробовать все. Сходить в кружок на танцы, пойти в спортивный кружок. Сейчас такой огромный спектр, необязательно платных развивашек, именно детских центров творчества, которые на бюджетной основе предлагают широчайший спектр. Надо попробовать все. И в практике сейчас такого очень много. Когда ребенок попробует, это нормально. Когда чуть-чуть и бросил, следующее попробовал и бросил, ребенок в конце концов определится и поймет, что ему нравится. Ведь каждый ребенок, по сути, уникален, индивидуален. И вот родители потом совместно с нами, педагогами, я думаю, смогут направить ребенка в нужном для него направлении.