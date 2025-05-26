Почему в любом возрасте важно иметь хобби? Мнение психолога

Вы когда-нибудь задумывались, зачем нам хобби, когда рабочие будни, семья и быт заполняют жизнь под завязку? Сегодня мы расскажем, почему увлечения важны не только детям, но и взрослым, особенно тем, кто считает, что время упущено. Хобби – это не просто способ занять свободные минуты, это диалог с самим собой, возможность услышать свои желания и подарить себе радость.

Виктория Протас, кризисный психолог:

В зрелом возрасте практически отходит на второй план трудовая деятельность. Хобби и творчество заменяют самореализацию в этой сфере. Очень многим мужчинам помогло справиться с кризисом среднего возраста. В Англии есть исследования: те мужчины, которые пошли на танцы, чувствовали себя совершенно по-другому.

Екатерина Пукало, заместитель директора Минского городского социального пансионата «Гармония»:

Хобби – это помощники для сохранения когнитивных способностей, для сохранения различных нейронных связей нашего мозга. В зрелом возрасте хобби становятся настоящим ключом к сохранению ясности ума, душевного равновесия и физического здоровья. Рисование, садоводство, танцы, фотографии – не важно, что именно, главное, чтобы занятие грело душу.