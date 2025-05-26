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Почему в любом возрасте важно иметь хобби? Мнение психолога

26 мая 2025 13:29
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Вы когда-нибудь задумывались, зачем нам хобби, когда рабочие будни, семья и быт заполняют жизнь под завязку? Сегодня мы расскажем, почему увлечения важны не только детям, но и взрослым, особенно тем, кто считает, что время упущено. Хобби – это не просто способ занять свободные минуты, это диалог с самим собой, возможность услышать свои желания и подарить себе радость.

Почему в любом возрасте важно иметь хобби? Мнение психолога -2

Виктория Протас, кризисный психолог:
В зрелом возрасте практически отходит на второй план трудовая деятельность. Хобби и творчество заменяют самореализацию в этой сфере. Очень многим мужчинам помогло справиться с кризисом среднего возраста. В Англии есть исследования: те мужчины, которые пошли на танцы, чувствовали себя совершенно по-другому.

Почему в любом возрасте важно иметь хобби? Мнение психолога -4

Екатерина Пукало, заместитель директора Минского городского социального пансионата «Гармония»:
Хобби – это помощники для сохранения когнитивных способностей, для сохранения различных нейронных связей нашего мозга. 

В зрелом возрасте хобби становятся настоящим ключом к сохранению ясности ума, душевного равновесия и физического здоровья. Рисование, садоводство, танцы, фотографии – не важно, что именно, главное, чтобы занятие грело душу.

Почему в любом возрасте важно иметь хобби? Мнение психолога -6

Эльмира Шерметова, директор Минского городского социального пансионата «Гармония»:
Позволяет справиться с тяжелым недугом. Хобби необходимы для того, чтобы развивать свой творческий потенциал и приносить пользу обществу. В наших социальных учреждениях города Минска созданы все условия для того, чтобы хобби приносило радость и удовольствие.

Подробности в видео.

# Психология # Хобби

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