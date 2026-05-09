Прямой эфир

МВД: около 600 сообщений о звонках мошенников поступило в течение суток

09 мая 2026 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
МВД: около 600 сообщений о звонках мошенников поступило в течение суток-0

В течение прошедших 24 часов органы милиции зафиксировали порядка 600 сообщений о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Быстрая реакция сотрудников МВД и бдительность граждан способствовали предотвращению большей части противоправных действий. В то же время зафиксировано 61 преступление с применением информационно‑коммуникационных технологий.

Подвергнуты блокировке 8 фишинговых интернет‑ресурсов, осуществлено прекращение возможности проведения платежей в адрес 48 иностранных платежных реквизитов, приостановлены расходные операции по 48 банковским счетам.

Знамя Победы поднято над Гродненским областным драматическим театром

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
«Отдать дань уважения всем погибшим в годы войны». Пообщались со школьниками, которые несут Почетную Вахту Памяти
09 мая 2026 09:24

«Отдать дань уважения всем погибшим в годы войны». Пообщались со школьниками, которые несут Почетную Вахту Памяти

Действовал всю войну благодаря маскировке! Рассказываем о легендарном партизанском аэродроме на острове Зыслов
09 мая 2026 09:18

Действовал всю войну благодаря маскировке! Рассказываем о легендарном партизанском аэродроме на острове Зыслов

«23 июня Минска уже не было» – коренной житель столицы вспомнил первые дни Великой Отечественной
09 мая 2026 09:12

«23 июня Минска уже не было» – коренной житель столицы вспомнил первые дни Великой Отечественной

Какие песни военных лет любимые у минчан? Провели опрос
09 мая 2026 09:04

Какие песни военных лет любимые у минчан? Провели опрос

Не только треугольники, но и секретки – рассказываем о письмах военных лет и военной цензуре
09 мая 2026 08:56

Не только треугольники, но и секретки – рассказываем о письмах военных лет и военной цензуре

Знамя Победы поднято над Гродненским областным драматическим театром
09 мая 2026 08:45

Знамя Победы поднято над Гродненским областным драматическим театром

Живая память войны: ветеран Петр Упоров встречает 81-ю победную весну
09 мая 2026 08:21

Живая память войны: ветеран Петр Упоров встречает 81-ю победную весну

Знамя Победы подняли над драматическим театром в Гродно
09 мая 2026 08:06

Знамя Победы подняли над драматическим театром в Гродно

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе
09 мая 2026 08:01

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе

Символ мужества и крепость наших сердец! Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы
09 мая 2026 07:56

Символ мужества и крепость наших сердец! Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы

92% белорусов интересуются сохранением памяти об историческом прошлом – соцопрос
09 мая 2026 07:47

92% белорусов интересуются сохранением памяти об историческом прошлом – соцопрос

Попытки переписать историю и посеять недоверие между народами Украины и Беларуси обречены на провал – Лукашенко
09 мая 2026 07:42

Попытки переписать историю и посеять недоверие между народами Украины и Беларуси обречены на провал – Лукашенко