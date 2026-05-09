МВД: около 600 сообщений о звонках мошенников поступило в течение суток

В течение прошедших 24 часов органы милиции зафиксировали порядка 600 сообщений о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.
Быстрая реакция сотрудников МВД и бдительность граждан способствовали предотвращению большей части противоправных действий. В то же время зафиксировано 61 преступление с применением информационно‑коммуникационных технологий.
Подвергнуты блокировке 8 фишинговых интернет‑ресурсов, осуществлено прекращение возможности проведения платежей в адрес 48 иностранных платежных реквизитов, приостановлены расходные операции по 48 банковским счетам.
Знамя Победы поднято над Гродненским областным драматическим театром