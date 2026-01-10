Транспортный коллапс и массовые отключения электричества, не менее 12 погибших. Начало года обернулось для Европы настоящим погодным апокалипсисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм «Горетти» и арктический антициклон обрушили на континент лютые морозы, ураганные ветра и многодневные снегопады. На севере Германии власти полностью остановили транспортное сообщение. Помимо этого, школы в трех крупнейших городах страны закрыты на неопределенный срок. В эпицентре заснеженного бедствия оказалась Франция. Там из-за непогоды погибли по меньшей мере пять человек. Кроме того, без света оказалось около 400 тысяч домов. На дорогах образовались многокилометровые пробки, а в аэропортах Парижа были отменены сотни рейсов.

Наш рейс в Амстердам отменен, и мы не знаем, как добраться из Мехико, мы не знаем, что происходит. Шторм еще довольно сильный, так что мы поедем на ближайший вокзал. Мы видели в новостях, что сейчас в Европе полный бардак с поездами, самолетами, автобусами. На Балканах последствия шторма были не менее серьезны. В Сербии целые районы оставались без света несколько дней, в Боснии погибла женщина. Что касается стран Балтии – серьезные транспортные сбои и сложные погодные условия не обошли и их стороной. В Великобритании, где объявлен красный уровень опасности, более 57 тысяч жителей остались без электричества. Справиться с этой проблемой властям не удается до сих пор.

Мы просто к этому не привыкли. Я имею в виду, многие школы, офисы закрыты, транспортное сообщение нарушено. Рейсы отменены. Обстановка нагнетающая.